Spavate s upaljenim grijanjem? Prekinite tu naviku čim prije, evo zašto

Da bi san bio kvalitetan, trebalo bi paziti da ne unosimo kofein nekoliko sati prije odlaska u krevet, da ne jedemo tešku i masnu hranu, ali i da neke stvari u prostoriji budu posložene.



Osim što bi, kako kažu stručnjaci, prostorija u kojoj spavamo trebala biti uredna i bez puno stvari, treba paziti i na temperaturu u njoj.



Koliko god vam hladno bilo prije odlaska u krevet, paljenje grijanja nije rješenje.



Kako prenosi Bright Side, tijelu padne temperatura u večernjim satima i to je jedan od signala da je vrijeme za spavanje. Ako je soba pretopla, tijelo se ne može umiriti i koliko god bili pospani, vjerojatno nećete moći dulje utonuti u san.



Grijanje sobe povećava razinu ugljičnog monoksida u prostoriji, a što je ono dulje upaljeno to je i razina veća, pa može doći do jake boli u prsima i razvijanja srčanih problema.

Manje opasan, ali ne zanemariv problem je suha koža do koje dolazi zbog nedostatka vlage. U težim slučajevima može se početi i perutati.



Također, suhi zrak lošije je kvalitete, a u njemu bakterije dugo preživljavaju. Upaljeno grijanje tijekom cijele noći može dovesti do pada imuniteta i čestih bolesti, ali i respiratornih problema.



Odite pod topli tuš, obucite čarape i nešto u čemu vam je toplije i dobro se pokrijte, ali ne povećavajte temperaturu u sobi.

