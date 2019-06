'Spavala sam s bivšim i sada sam trudna, no moj suprug to još ne zna'

Jedna žena požalila se terapeutkinji Deidre kako je prevarila supruga s bivšim dečkom.

Prepričala je da je spavala s bivšim nakon više od deset godina, no sada nosi njegovo dijete. 'Jadni' suprug to još ne zna.

Ona ima 29 godina, a suprug je 32. On je inženjer i tjedne provodi radeći u inozemstvu.

– Vrlo je zgodan i zabavno je biti s njime, no vjeruj mi, nije mi previše zabavno kada je on u Saudijskoj Arabiji, a ja ovdje. Kada je kod kuće puno vremena provodi sa svojim prijateljima i nema previše vremena za mene – požalila se 29-godišnjakinja.

Prošle godine na Facebooku je dobila zahtjev za prijateljstvo od bivšeg dečka. U vezi su bili i tinejdžerskim danima, no s 19 su prekinuli jer se ona osjećala 'premlado da se skrasi s njim'. On se kasnije oženio za drugu, a ona je požalila, piše The Sun.

U Londonu je nakon toga dobila posao te je ondje upoznala svoga supruga, mislila je, muškarca iz svojih snova. Bio je vrlo zgodan i prava zvijezda u tvrtki u kojoj je radio. Dobro je zarađivao, a prema njoj se lijepo odnosio. Za njezin rođendan odletjeli su za New York gdje ju je zaprosio.

– Prijatelji su mi govorili da sam sretnica, no zapravo sam godine provela usamljena i u dosadi. Moj suprug se oglušio na molbe da dođe kući pa sam iskoristila priliku kada mi se javio bivši. Rekao mi je da je ponovno slobodan, a ja sam mu lagala da sam rastavljena. Imali smo nevjerojatnu aferu šest tjedana dok je moj suprug bio na putu. Sada očekujem njegovo dijete i oduševljena sam. Planiramo zajedničku budućnost, no moj suprug me nazvao i rekao da želi uzeti predah od putovanja i želi raditi na bebi. Ne želim ga povrijediti. Što da radim? – upitala je 29-godišnjakinja terapeutkinju.

Deidre joj je kazala kako bi joj vjerojatno savjetovala da suprugu pruži drugu šansu da se radi samo o njih dvoje.

– U braku si s njim i on je naporno radio za vas oboje. No, i tada bi odluka bila teška. Izgleda da je tvoj suprug odlučio raditi ono što njemu najbolje odgovara iako si mu ti rekla da to tebi ne paše. Sada moraš misliti na tri osobe, svog supruga, bivšeg i bebu na putu. Mislim da je u ovom slučaju dijete najvažnije i ono zaslužuje biti voljeno od mame i tate. Reci suprugu da ti je žao, ali da je propustio brod – odgovorila joj je terapeutkinja.