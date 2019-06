'Suprug moje kćeri upucava se drugim ženama. Trebam li joj reći?'

Zabrinuta sam za svoju kćer. Živi s muškarcem koji je dvostruko stariji od nje - požalila se zabrinuta majka poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The Sun.

- On ima 42 godine, te je na glasu je kao 'Gospodin Creepy', a na Instagramu prati preko tisuću oskudno odjevenih žena. Iako smo joj strogo zabranili viđanje s njim, nije nas htjela poslušati te je kasnije zatrudnjela. Njihova kći danas ima 5 godina, a on se i dalje upucava mlađim ženama. Trebam li joj reći? Suprug i sin su za, no ja se dvoumim - nastavila je majka.

- Možda bolje da ne čuje od vas. Vaša bi se kći vjerojatno uvrijedila i trebalo bi joj rame za plakanje. Ona ovo vrlo vjerojatno zna. Sumnjam da će biti sretna s onim što joj kažete, no to je njezin život i njezina odluka. Budite spremni pokazati joj empatiju - odgovorila je Deidre.

Samo 12 posto muškaraca u Hrvatskoj svaki dan obavlja kućanske poslove