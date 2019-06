Moja ljubavnica i ja završili smo aferu, no ne mogu prestati misliti na nju. Stalo mi je do supruge, no bojim se da je nestalo iskre među nama - započinje muškarac koji se povjerio poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The Sun.

- Ona ima 30 godina i prelijepa je, te je ne mogu izbaciti iz glave od onog trenutka kada sam je upoznao. Počeo sam izlaziti kasno navečer kući i mislim da je moja supruga postala sumnjičava. Rekao sam ljubavnici da sam oženjen, nakon čega me je ostavila jer nije htjela uništiti brak. Priznao sam supruzi prevaru i idemo na bračno savjetovanje, no pomaka nema. Nisam prebolio ljubavnicu, no ne želim ostaviti svoju suprugu jer me strah da ću izgubiti djecu i ostati sam - nastavio je muškarac.

- Vaša supruga zna da je vidite kao drugu po redu, tako da je logično da se mučite održati brak živim. Vaši dečki će sigurno početi osjećati da nešto nije u redu jer pretpostavljam da se vaš dom doima praznim. Potražite potporu u organizaciji 'Families Need Fathers' prije nego što donesete odluku - odgovorila je Deidre.

