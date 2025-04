Šogorica ju je zatražila da sinu promijeni ime: 'Razlog je više nego nevjerojatan'

Odabir imena za novorođenu bebu jedno je od najintimnijih i najznačajnijih odluka koje roditelji donose. Ime je prvi dar koji dijete dobiva, a često nosi emocionalnu, kulturnu ili obiteljsku vrijednost. U društvu gdje mnogi imaju mišljenje o svemu, često se događa da se i oko imena uključuju šira obitelj, prijatelji pa čak i poznanici. Tako je jedna šogorica tražila od novopečene mame da promijeni ime svog sina, piše Mirror.

Žena (32) je na Redditu objasnila da su ona i njezin partner (34) nedavno dobili sina Liama Alexandera te da im je trebalo devet mjeseci da smisle ime za njega. No, samo 24 sata nakon rođenja djeteta, šogorica ju je zamolila da mu promijeni ime jer je razmišljala da to ime iskoristi za buduće dijete, iako to nikada nije spomenula.

"Sestra mog partnera, Katie, ima dvoje djece, šestogodišnjeg Jamesa i četverogodišnjeg Williama sa svojim suprugom Mikeom, a on ima desetogodišnju kćer s bivšom suprugom. Moj partner i ja nismo se dogovorili o imenu za našeg sina sve do dana njegovog rođenja. Oduvijek sam voljela ime Liam, zbog njegovog zvuka i značenja, i bila sam presretna kada se moj partner konačno složio s jednim od imena na mom popisu", objasnila je 32-godišnjakinja.

Obitelji su nakon 24 sata došle upoznati Liama i tada su im novopečeni roditelji otkrili ime. "Njezin odgovor je bio: 'Oh, oduvijek sam voljela ime Liam, ali Mike mi nije dopustio da ga koristim za našeg prvog sina! Možete li ga promijeniti? Možda da ga nazovete Alexander kao prvo ime? Zvuči ljepše!'", napisala je žena. Šokirana zahtjevom šogorice, rekla da neće mijenjati ime, ali da se može suosjećati s njom što ga nije mogla iskoristiti za svoje prvo dijete.

"Mislila sam da je to završena priča sve dok nas nije posjetila kod kuće, tjedan dana kasnije, i ponovno to spomenula. Razlog zašto Mike nije dopustio da ona koristi to ime je taj što njegova bivša ima sina s tim imenom. Rekla sam da je to nije trebalo spriječiti da koristi ime koje je voljela. Ti dječaci se ne poznaju, ne idu u istu školu, nemaju isto prezime i u osnovi žive odvojenim životima, samo imaju zajedničku polusestru", objasnila je žena.

Dodala je da je šogorici rekla u budućnosti i dalje može iskoristiti to ime. No, novopečena mama se počela pitati ponaša li se nerazumno, iako s Katie nikada nije razgovarala o imenima za bebu. "Jedini razlog zašto se osjećam kao kreten je taj što Mike i njegova bivša imaju toksičan odnos zajedničkog roditeljstva, a to razumljivo utječe na Katie. Katie i ja imamo dobar odnos, ali ona ne priča o Mikeovoj bivšoj, tako da je ovo sve što znam", objasnila je.

U komentarima su se javili mnogi korisnici sa svojim savjetima. "Ovo je najsmješniji zahtjev za promjenu imena koji sam ikada vidio na Redditu. U biti, ljubomorna je jer joj nije bilo dopušteno koristiti to ime. To je između nje i njezinog muža. Ti s tim nemaš ništa", napisao je jedan korisnik.

"Iznimno je nepristojno tražiti od nekoga da promijeni ime svom djetetu, a čak i da nije, iznijeli ste neke sasvim dobre argumente o činjenici da Katie može, ako želi i ako se njezin partner slaže, dati budućem djetetu ime Liam", dodao je drugi. "To nije bio ni najmanje razuman zahtjev i bilo je nepristojno uopće pitati. Nema prethodnog dogovora, nema komunikacije, ništa što bi bio razlog za izbjegavanje imena"; zaključio je treći.

