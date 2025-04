Otkrila što je napravila nakon poroda pa se našla se na udaru kritika: 'Djetetov prvi nasilnik'

Bebe, kada se rode, često izgledaju potpuno drugačije nego što bismo očekivali. Njihova mala, nježna tijela, prekrivena su kožom koja se još uvijek prilagođava novom svijetu, a mnoge od njih imaju iznenađujuće neobičan izgled. Glave su često spljoštene, koža može biti crvenkasta ili čak pomalo naborana, a oči su većinom zatvorene dok se navikavaju na svjetlost. Iako je svako dijete svojoj mami najljepše, ovaj dječak nije bio te sreće.

"Ima najodvratniji nos na svijetu. Tako je ružan", požalila se novopečena mama Jess, dvadesetogodišnjakinja iz Velike Britanije, dok je držala svog novorođenog sina nekoliko trenutaka nakon poroda, piše New York Post. Njezin video je postao viralan na TikToku te je skupio više od milijun pregleda.

"Gledala sam ga i plakala jer sam mislila da je užasno ružan dok sam bila u šoku nakon poroda", priznala je Jess, a onda je otkrila da je s vremenom počela voljeti izgled svog mališana. "Mislila sam da je sladak nakon nekoliko sati", napisala je, prije nego je zamolila ljude na društvenim mrežama da je ne napadaju. Za početnu odbojnost prema djetetu okrivila je postporođajne hormone.

No, mnogi su korisnici TikToka ipak osudili Jess. "Bebin prvi nasilnik", "Ovo je zapravo tako okrutno", "Zamislite da znate da je vaša mama ovo objavila da svi vide i smiju vam se? Jadni mali dječak", "Izbriši ovo i nikad više to ne spominji. Srušit ćeš njegovo samopouzdanje zauvijek", "Jedna je stvar misliti/govoriti to dok ste tek rodili, ali objaviti to na javnoj platformi da bi svi mogli vidjeti i nasmijati se je potpuno odvratno", samo su neki od komentara ispod videa.

Unatoč oštrim uvredama, Jess nije jedina mama koja je izrazila odbojnost prema svom novorođenčetu. Emily Crossan, mama milenijalka iz Engleske, otvoreno je usporedila svog mališana s vrtni patuljkom. "Izgledao je tako smiješno i definitivno nije bio najprivlačnija beba na svijetu", rekla je Emily.

Mame širom svijeta rado su dijelile fotografije svojih mališana u okviru virtualnog izazova "Ružna beba" koji je imao za cilj istaknuti manje privlačne bebe. Ovaj kontroverzni trend dominirao je TikTokom ubrzo nakon pandemije. Medicinske sestre koje se bave porodima otkrile su da postoji "poseban kod" koji koriste da bi diskretno komentirale izgled djeteta.

"Ako je beba slatka, kažeš roditeljima da je beba slatka. Ali ako beba nije baš lijepa, onda im kažeš da beba izgleda baš poput njih", rekla je Miki Rai, zdravstvena radnica iz Seattlea.