Smeta vas kada zubar razgovara s vama dok vam pregledava zube? Tvrde da imaju jako dobar razlog za to

Sjedite na zubarskom stolcu na pregledu, a zubar, dok vam drži instrumente u ustima počne razgovarati s vama. Uplašeni ste, nervozni i ne možete govoriti, a i ne ulijeva vam povjerenje i sigurnost da on vodi neobavezne razgovore dok treba svu koncentraciju usmjeriti na mirnu ruku i stanje u vašim ustima. Poznato?



Upravo tu temu pokrenuo je jedan korisnik Rediita, @helloitsme72. Obratio se zubarima i pitao zašto razgovaraju s pacijentima, a oni su dali jasan odgovor, prenosi BuzzFeed.



Već tijekom studiranja usmjeravaju ih i uče da komuniciraju s pacijentima i stvore neki odnos, objasnio je korisnik imena @EitherPriority. Isto je rekao i @JRDE_RDH: "Pričamo s vama da bi vam skrenuli misli s toga da se nalazite u neudobnoj i ranjivoj poziciji. Ja uglavnom pitam pitanja na koja nisu potrebni odgovori."



Dodao je i da sve ovisi o pacijentu - neki vole razgovor jer im pruža utjehu i umiruje ih, drugima to samo pojačava nervozu.

"Ponekad ću pričati kada trebam skrenuti pažnju pacijenta, promumljat će odgovor, postat će frustrirani jer ne mogu ništa zapravo izgovoriti i sasvim će zaboraviti da sam im prije 10 sekundi radio nešto neugodno. To će i sami posjet zubaru učiniti ugodnijim jer će se sjećati da sam ja netko tko puno priča, a ne netko tko im nanosi bol", kaže @BusyBeeBen.



"Uočio sam da tako pacijenti ne misle o tome što im ja radim nego o razgovoru", rekao je @fangfarrierz i time još jednom potvrdio teoriju svojih kolega.



Autor ove teme ispričao je svoje iskustvo koje ga je potaknulo da postavi ovo pitanje: "Razumijem pitanja s da i ne odgovorima, ali danas me moj zubar pitao kako mi je bilo na godišnjem iako je znao da nikako ne mogu odgovoriti. Čudno mi je to."



Njemu možda to nije odgovaralo, ali @iamaravis kaže da bi u suprotnom razmišljao o tome što mu rade po ustima i vjerojatno pao u nesvijest.