Slomio joj je srce: Dečko ju je ostavio na Valentinovo jer je pojela previše na večeri!

Jedna žena ostala je slomljena nakon što je 'ljubav njezina života' prekinula s njom na Valentinovo jer je navodno previše pojela na romantičnoj večeri. Ova 27-godišnjakinja bila je u vezi sa, sada već bivšim, dečkom sedam mjeseci prije nego što joj je on prekinuo s njom nedugo nakon što ga je častila večerom u njihovom omiljenom restoranu, piše Mirror.

Objasnila je kako je htjela počastiti svog dečka lijepim obrokom prije nego što se odu kod nje u stan gdje su trebali pojesti desert i popiti piće - ali on ju je na kraju ostavio nakon što je vidio koliko je pojela u restoranu.

Obraćajući se Redditu, rekla je: "Ja sam visoka 175 centimetara i teško mi je održati svoju težinu najmanje 56 kilograma, što je minimum za moju visinu da ne budem premršava. Nemam problema sa zdravljem, samo imam jako brz metabolizam i moram paziti da jedem dovoljno. Moj dečko je također vrlo vitak, visok oko 183 centimetara i ima oko 65 kilograma, ali nema veliki apetit. Stoga je uvijek bila šala da ja moram jesti više (i češće) od njega, ali do našeg spoja za Valentinovo nisam mislila da je to problem."

Sve je dobro počelo - ispričala je kako joj je kupio divno cvijeće i jako slatku čestitku prije odlaska u restoran. Zauzvrat mu je dala Apple Watch, nešto što je stvarno želio.

"On je redoviti student, a ja radim pa ne očekujem skupe darove, a plaćam i večeru zbog razlike u primanjima što mi uopće ne smeta. Kad smo stigli tamo, počela sam jesti kruh koji je bio u košari i naručila sam salatu i mali filet i rep jastoga, te nekoliko priloga za podijeliti, pirjani špinat i pire krumpir, a on je uzeo šalicu juhe i lososa na žaru. Opet sam ja plaćala i to je definitivno bio izvrstan obrok, ali nije bio iznimno nezdrav ili nešto slično. Definitivno sam uživala u svom obroku i pojela sam sve osim nekih priloga, a on je pojeo više od polovice svog lososa. Većinu puta tijekom obroka je izgledao iznervirano i distancirano, ali nije mi htio reći što nije u redu", ispričala je.

Nakon što je platila račun, žena je ponovno pozvala svog 26-godišnjeg dečka u svoju kuću - ali on je rekao da je preumoran i da samo želi ići kući. "Bilal sam razočarana jer je Valentinovo i to naše prvo), ali rekla sam mu da mi je jako žao i da se nadam da će biti bolje. Pokušala sam ga poljubiti za laku noć, ali on je okrenuo glavu", dodala je.

"Poslao mi je poruku da zapravo nije bolestan, već mu je bilo neugodno koliko sam pojela i isključio se. Da sam napravila svinju od sebe i da je to bilo stvarno neatraktivno. Znam da ne ne trpam hranu u usta i da imam besprijekorne manire pa nije to, definitivno je samo u pitanju bila količina hrane. Pokušala sam ga nazvati, ali nije se javljao, poslao mi je poruku u kojoj je rekao da nije za razgovor i da mu treba malo vremena da razmisli. Zatim je nešto kasnije ponovno poslao poruku u kojoj je rekao da je razmišljao o svemu i da želi prekinuti, da ga je moje jedenje uznemirilo i pokušavao je vidjeti može li to preboljeti, ali ne može", objasnila je.

Uznemirena i zbunjena, žena se osjećala užasno u vezi sa sobom, unatoč tome što je znala da će izgubiti na težini i razboljeti se ako bude manje jela. Tražeći savjet, dodala je: "Pretpostavljam da samo moram prihvatiti da je gotovo, ali se nadam da bi netko mogao imati neki savjet? Jesam li učinila nešto krivo ovdje ili postoji način da to popravim?"

Kao odgovor, jedan je korisnik napisao: "Oprostite, ali on je totalni kreten! Ponio se jako ružno prema vama". Drugi korisnik je dodao: "Kakav gubitnik." "Nevjerojatno ponašanje. Na vašem mjestu bih tražio svoj poklon natrag jer nije toga vrijedan", komentirao je reći korisnik.

