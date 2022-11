Vlasnik najvećeg nosa na svijetu zabavlja korisnike društvenih mreža: Bio mu je dugačak čak 19 cm!

Iako je živio još u 18. stoljeću i nije napravio ništa značajno što bi ga proslavilo, o Thomasu Wadhouseu priča se još i danas, a razlog je - njegov nos. Naime, pamti ga se kao čovjeka s najvećim nosom u povijesti, piše Daily Star.

Wadhouse je radio i živio u Yorkshireu u Engleskoj, a nos mu je navodno bio dugačak nevjerojatnih 19 cm. Je li to uistinu bilo tako, danas je nemoguće provjeriti, no jest ako je vjerovati Guinnessovoj knjizi rekorda u koju je posthumno uvršten kao vlasnik najvećeg nosa na svijetu...

O njegovom se životu ne zna puno; tek da je čitavi radni vijek proveo u cirkusu, te da je rano preminuo, na početku svojih 50-ih godina. Isto tako, poznato je i da mu je Thomas Wadhouse bio pseudonim pod kojim su ga svi poznavali, a pravo mu je ime Thomas Wedders.

