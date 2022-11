Rođen je 8-milijarditi stanovnik Zemlje: Pogledajte gdje ima najviše ljudi na planeti

Malo iza 9 sati rođen je 8-milijarditi stanovnik Zemlje prema "brojčaniku" populacije Wolrdometera. Čitava ljudska povijest do oko 1800. godine trebala je da svjetska populacija, s industrijskom revolucijom, dosegne prvu milijardu stanovnika. Do druge milijarde trebalo je 130 godina (1930), do treće 30 godina (1960), do četvrte 15 godina (1974), do pete 13 godina (1987. u Zagrebu je rođen 5-milijarditi stanovnik kojeg živcira spominje njegova imena), do šeste 11 godina (1998) i do sedme 12 godina (2010). Procjena je da bi 9-milijarditi stanovnik Zemlje mogao biti rođen 2037., a 10-milijarditi 2058. godine.

Najviše stanovnika još uvijek ima Kina 1,452 milijarde, koju sustiže Indija 1,412, slijedu SAD (335 milijuna), Indonezija (280 milijuna) Pakistan (231), Nigerija (219), Brazil (216), Bangladeš (168), Rusija (146), Meksiko (132).

Foto: Marko Picek

Po regijama, 4,6 milijardi ljudi živi u Aziji ili 59,5 posto s medijanom starosti od 32 godine, 1,3 milijarde u Africi ili 17,2 posto s medijanom starosti 20 godina, 747 milijuna ili 9,6 posto u Europi (43 godine), 653 milijuna u Južnoj Americi i Karibima (8,4 posto i 31 godina), 368 milijuna u Sjevernoj Americi (4,7 i 39 godina) i 42 milijuna u Oceaniji (0,5 i 33 godine).

Naravno, koliko god se Worldometer trudio ažurirati sve relevantne parametre prema nacionalnim i drugim podacima, riječ je o aproksimativnim brojkama pa se tako navodi da je Hrvatska 2020. s 4.105.267 stanovnika bila 130. zemlja svijeta, dok nas je prema Popisu iz 2021. godine, kako je objavio Državni zavod za statistiku, bilo 3.871.833.

Djevojčica Vinice Mabansag rođena u utorak u Manili jedna je od novorođenčadi koja simbolizira osammilijarditu osobu na svijetu. Rođena je u Dr. Jose Fabella Memorial Hospital u Tondu 15. studenoga te je odabrana da bude osammilijardita osoba na svijetu. "Čekali smo oko dva sata, stigli smo oko 23 sata. Beba je rođena oko 1,29 sati ujutro, normalnim porodom," rekao je dr. Romeo Bituin piše GMA Network.

LOOK: Meet baby girl Vinice Mabansag—isa sa sumisimbolo bilang ika-8 bilyong tao sa mundo. Ipinanganak siya sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital kaninang 1:29am. | @gmanews pic.twitter.com/RQE0NSZCjm — Nico Waje (@nicowaje) November 14, 2022

Više zelenih tema pronađite na web stranici Rezolucija Zemlja!