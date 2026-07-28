Sjećate se omiljenog ledenog deserta iz djetinjstva? Domaća verzija ispada još ukusnija

Prepoznatljivi valoviti slojevi, hrskava čokolada koja oduševljava pri svakom zalogaju i lagana krema razlog su zbog kojeg je ovaj ledeni desert desetljećima jedan od omiljenih izbora za posebne prilike. Izgledom oduševljava, a obožavaju ga svi naraštaji, od onih najmlađih do najstarijih. Viennetta je jedan od najprepoznatljivijih ledenih deserata na svijetu, a proslavila se karakterističnim valovitim slojevima i tankim slojevima hrskave čokolade. Dobra vijest je da ga možete pripremiti i kod kuće, bez aparata za sladoled. Recept donosi britanska autorica kuharica i gastronomska novinarka Felicity Cloake, koja je zadržala prepoznatljiv izgled deserta, ali ga je pripremila od jednostavnih sastojaka, prenosi The Guardian. Rezultat je bogatiji okus, kremastija tekstura i tanke, hrskave čokoladne plohe koje se lome pri svakom zalogaju.

Sastojci:

70 g tamne čokolade

70 g šećera

300 ml slatkog vrhnja za šlag

3 bjelanjka

prstohvat soli

1 žlica ekstrakta vanilije

Za dekoraciju:

200 ml slatkog vrhnja za šlag

40 g šećera

kakao u prahu

Priprema: Čokoladu otopite na pari ili u mikrovalnoj pećnici pa je izlijte na lim ili pladanj obložen papirom za pečenje. Razmažite je u što tanji sloj, po želji pospite prstohvatom cvijeta soli i ostavite da se potpuno stvrdne. Kada se ohladi, izlomite je na nepravilne komadiće koji će kasnije tvoriti karakteristične hrskave slojeve deserta. Kalup za kruh obložite prozirnom folijom tako da rubovi vise preko stranica kako biste smrznuti desert kasnije lakše izvadili iz kalupa. U većoj zdjeli istucite slatko vrhnje u mekani šlag koji treba ostati lagan i prozračan. U drugoj zdjeli izmiksajte bjelanjke s prstohvatom soli dok ne postanu pjenasti. Dodajte vaniliju, a zatim postupno usipajte šećer neprestano miksajući dok ne dobijete mekani, sjajni snijeg.

Nekoliko žlica snijega umiješajte u šlag kako biste ga omekšali, a zatim lopaticom nježno umiješajte i ostatak. Smjesu miješajte polako kako bi zadržala što više zraka, što će desertu dati laganu i prozračnu teksturu. Na dno pripremljenog kalupa rasporedite trećinu kreme i lagano je poravnajte. Po njoj rasporedite polovicu komadića čokolade, zatim dodajte drugu trećinu kreme i ostatak čokolade. Završite posljednjim slojem kreme i ponovno zagladite površinu. Preklopite rubove prozirne folije preko deserta i stavite ga u zamrzivač na najmanje tri sata, odnosno dok se potpuno ne stisne. Za ukrašavanje istucite preostalo slatko vrhnje sa šećerom u čvrsti šlag. Smrznuti desert pažljivo izvadite iz kalupa, uklonite prozirnu foliju i ukrasite ga šlagom po rubovima i na vrhu te pospite kakaom u prahu. Nakon ukrašavanja vratite ga u zamrzivač na još najmanje 30 minuta, a zatim narežite i poslužite.