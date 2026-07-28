Mobitel vam se zagrijava tijekom punjenja? Ovo je šest najčešćih razloga i kako to možete spriječiti

Sigurno ste barem jednom osjetili da vam je mobitel topao nakon što ste ga skinuli s punjača, no znate li zašto se to događa i kada može biti razlog za zabrinutost? Blago zagrijavanje telefona tijekom punjenja smatra se normalnim, ali ako uređaj postane izrazito vruć, vrijedi provjeriti što je uzrok. Stručnjaci iz tvrtke Anker, jednog od vodećih svjetskih proizvođača punjača, prijenosnih baterija i druge opreme za punjenje mobilnih uređaja, navode da se pregrijavanje najčešće može povezati s nekoliko navika i tehničkih čimbenika. „Ako se telefon tijekom punjenja pretjerano zagrije, odmah ga isključite s punjača i pričekajte da se ohladi prije nego što nastavite punjenje”, savjetuju stručnjaci.

Jedan od najčešćih razloga je ostavljanje uređaja na punjaču i nakon što je punjenje završeno, odnosno nakon što baterija dosegne 100 posto. Punjači za brzo punjenje također mogu uzrokovati brže zagrijavanje baterije jer uređaj prima veću količinu energije u kraćem vremenu. Problem mogu predstavljati i punjači ili kabeli lošije kvalitete, kao i korištenje mobitela tijekom punjenja jer se tada dodatno opterećuju procesor i baterija.

Na temperaturu utječu i uvjeti u kojima se uređaj puni, poput visoke temperature okoline ili izloženosti izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako se uređaj često pregrijava, posljedice mogu biti trajno smanjenje kapaciteta baterije, sporije punjenje, slabije performanse i brže trošenje unutarnjih komponenti. „Skinite zaštitnu maskicu tijekom punjenja ako zadržava toplinu, zatvorite aplikacije koje rade u pozadini i telefon punite na hladnijem, prozračnom mjestu”, preporučuju stručnjaci.

Kako bi smanjili rizik od pregrijavanja, savjetuju korištenje kvalitetnog punjača namijenjenog vašem modelu telefona, redovito ažuriranje softvera i isključivanje funkcija poput Bluetootha, Wi-Fi-ja ili lokacije kada nisu potrebne. Korisno je povremeno provjeriti i stanje baterije, posebno na starijim uređajima. Stručnjaci upozoravaju i da mobilni uređaj nije dobro puniti na krevetu ili drugim mekanim površinama jer one zadržavaju toplinu i otežavaju hlađenje uređaja, što može dodatno povećati temperaturu tijekom punjenja.