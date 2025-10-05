Ovo su najčešće seksualne ozljede: 42% ljudi doživjelo je barem jednu!

Nedavne brojke otkrivaju da je nevjerojatnih 42 posto ljudi već doživjelo seksualnu ozljedu. Od modrica do slomljenih penisa, ludorije u spavaćoj sobi mogu vas ugroziti, pokazalo je istraživanje koje je proveo prodavač seksualnog wellnessa Lovehoney. Istraživanje 1003 odrasle osobe pokazalo je da su žene (47%) sklonije katastrofama u spavaćoj sobi nego muškarci (33%), a također je utvrđeno da su ljudi u dobi između 25 i 35 godina najosjetljiviji na seksualne ozljede (66%), piše Daily Star.

Kada je riječ o najčešćem uzroku nesreća u spavaćoj sobi, modrice su bile na vrhu, jer ih je iskusilo 33 posto ljudi koji su prethodno imali seksualnu ozljedu. Nakon toga slijede ogrebotine (31%) i urinarna infekcija (29%). Penetrativni seks nipošto nije bio jedini uzrok nesreća u spavaćoj sobi, budući da je gotovo polovica muških ispitanika priznala da je doživjela ozljede povezane sa seksom dok su imali ili primali oralni seks, u usporedbi sa samo 17 posto žena.

Nakon što je otkrila najčešće seksualne ozljede, seksologinja Chantelle Otten dala je nekoliko savjeta o tome kako u budućnosti izbjeći takve katastrofe u spavaćoj sobi. Ono što ne čudi, najčešće mjesto tih ozljeda upravo je spavaća soba (56%) no ostalih 44% su očito raznorazne druge lokacije kao što su hotelske sobe, dizala i avionski zahodi.

Iako je također otkriveno da ljudi zadobiju seksualne ozljede na brojnim drugim mjestima; gotovo jedna od četiri ozljede dogodi se pod tušem, a jedna od pet u hotelskoj sobi. Neka od skandaloznijih mjesta na kojima su ljudi doživjeli seksualne ozljede uključivala su zahode u zrakoplovu i radno mjesto. Što se tiče urinarnih infekcija, savjet je dala seksologinja Chantelle Otten koja kaže da ju žene mogu spriječiti mokrenjem prije i nakon seksa budući da se tako ispiru neželjene bakterije dok bi muškarci trebali napraviti isto, ali pričekati 15 minuta nakon seksa.