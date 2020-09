'Seksam se sa šefom, ali žalim za kolegom s kojim sam prije imala aferu'

- Seksam se sa šefom samo da bih ispunila svoje seksualne potrebe, ali moje će srce uvijek pripadati drugom kolegi s kojim sam imala aferu. Radimo u tvornici cipela. Ja sam razvedena žena od 39 godina koja ima posao strojara. Početkom prošle godine regrutirali su momka za redovito održavanje. Ima 29 godina i školovao se za inženjera, ali nije mogao dobiti posao u struci. Divan je, ali oženjen. Razgovarali smo i rekao mi je da se on i njegova supruga više ne slažu. Čekali su da im se kuća proda prije nego što se zauvijek odvoje. Započeli smo aferu. U početku smo se samo ljubili u skladištu, a onda smo se jednom poseksali na poslu. Počela sam osjećati stvarne osjećaje prema ovom čovjeku - napisala je jedna žena za The Sun.

Jedne večeri doslovno je izletio iz njenog kreveta jer se sjetio da je trebao ići na zabavu kod roditelja svoje žene. Posvađali su se oko toga jer je ona mislila da je njegov brak gotov, no ispostavilo se da joj nije rekao istinu. On je tada otišao i tu je bio kraj njihove veze. No onda je direktor tvornice počeo očijukati s njom, a ona je shvatila da se u tvornici pročulo za njihovu aferu. Počeo je tražiti da ide s njim na ljetovanje, ali ona je prvo to sve dobila. Na kraju je ipak pristala i na ljetovanju su se seksali, iako je rekla da nije ni približno dobar kao s kolegom. Njezin šef sada želi vezu s njom, ali ona još uvijek razmišlja o svom mlađem ljubavniku pa za savjet pita stručnjakinju.

- Nijedan od ovih muškaraca nije pravi za vas, pa zašto onda nastaviti? Niste emocionalno zainteresirani za svog šefa. Neće se nekim čudom pretvoriti u muškarca vaših snova. Vaš je bivši ljubavnik oženjen i svađa oko njegove predanosti supruzi samo je pokazala da još uvijek postoje osjećaji između njih. Zašto trpjeti i biti druga? Zaslužujete bolje od toga da vas obojica iskorištavaju. Recite svom šefu da ova veza nije ono što želite i vratite se u strogo profesionalni odnos. Uživajte u slobodi. Izađite s prijateljima i povežite se na taj način - odgovorila joj je Deidre.

