'Seks sa šeficom je odličan, ali počela sam razvijati osjećaje prema njoj. Trebam li joj priznati?'

- Imam 29 godina, a moja šefica 39. Ima osmogodišnjeg sina i trenutno se rastavlja do svog dugogodišnjeg supruga. Zaposlila me prošle godine i odmah smo si postale dobre. Počela mi se sve više povjeravati i priznala mi je da joj nedostaje seks. I meni je nedostajao pa smo započele aferu. Počele smo se redovito nalaziti zbog seksa, ali moji osjećaji prema njoj samo rastu. Znam da brzo ostavlja suprugu i želim joj priznati svoje osjećaje, ali ona je rekla da je ovo samo seks pa ne znam kako bi reagirala na moje priznanje - ispričala je jedna djevojka za The Sun.

- Čest problem kod seksualnih veza je da uvijek postanu nešto više za jednu osobu. Ona upravo izlazi iz braka i vjerojatno neće htjeti odmah početi novu vezu, a to bi bilo stresno i za njezinog sina. Vi ste u vrlo različitim fazama života, a seksualna veza je različita od posvećene veze. Bit će vam teško skrivati osjećaje pa budite iskreni prema njoj, samo budite svjesni da bi vam veza s njom mogla uzrokovati probleme na poslu. Ako ona želi samo seks, najbolje je prekinuti cijelu stvar - odgovorila joj je Deidre.

