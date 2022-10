Seks s novim partnerom je bio zaista loš? Evo što biste trebali učiniti da popravite stvar

Seks s novim partnerom, čak iako vam se on zaista sviđa, može biti nezgodan, neugodan ili jednostavno - loš. Možda seksualne iskre nisu prisutne kako bi trebale biti ili možda trebatev više komunicirati o tome što volite u krevetu. U svakom slučaju, to ne mora nužno značiti da ne može biti bolje, postoje načini na koje možete popraviti stvar. Seksualna terapeutkinja Chamin Ajjan, otkrila je što učiniti ako je seks s novim partnerom daleko od željenog, piše Self.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

- Kada ste uzbuđeni zbog toga što ćete prvi put spavati s nekim, normalno je da maštate o tome kako će to proći. Problem je u tome što vas postavljanje velikih očekivanja također može dovesti do mogućeg razočarenja. Ako uspoređujete ovo seksualno iskustvo s onim koje ste zamišljali ili s onim kakvo ste imali s drugim partnerima, propuštate ono što se zapravo događa ovdje i sada - kaže terapeutkinja.

Ona savjetuje da se usredotočite na svoja osjetila, obraćajući pažnju na ono što čujete, mirišete, kušate i osjećate, jer takav pažljiv pristup seksu može povećati vaše zadovoljstvo, čineći ga prekrasnim osjetilnim iskustvom u kojem ste više usklađeni sa svojim partnerom.

Drugi savjet koji je dala je da razgovarate o tome što oboje želite u krevetu jer je loš seks često samo slučaj loše komunikacije. Često postoji briga da ćemo razgovaranjem o seksu i našim preferencijama povrijediti partnerove osjećaje, međutim, izbjegavanje razgovora nakon lošeg seksa nikome neće donijeti dobro i smanjuje vaše šanse za pravi užitak, objašnjava terapeutkinja.

- Komunikacija sa seksualnim partnerom može biti verbalna ili neverbalna i ne morate biti oštri da biste prenijeli svoju poantu. Umjesto da im kažete što vam se nije svidjelo, pokušajte s njima podijeliti ono u čemu jeste uživali, a onda im polako dajte do znanja gdje želite da vas se dodiruje ili ljubi i općenito što volite. No, kada izražavate svoje želje, svakako pitajte i svog partnera za njegove - dodala je.

Prema terapeutkinji, stavljanje prevelikog pritiska na situaciju, jedan je od najbržih načina da se ubije seksualno raspoloženje. Tvrdi da smo često smo skloni brinuti se o tome zadovoljavamo li svog partnera, ili smo opsjednuti time kako izgledamo, što može isisati svu zabavu iz cijelog iskustva.

- Naravno da može biti neugodno ako je seks prvi put bio loš, ali imajte na umu da je vaš partner mogao biti nervozan ili da je samo bio zabrinut zbog onoga što mislite ili osjećate. Moj savjet je da usvojite razigraniji stav kako biste ublažili pritisak i oživjeli raspoloženje. To može biti slanje koketnih poruka ili davanje sugestivnih komentara dok ste još potpuno odjeveni. Takve stvari mogu vam pomoći da naučite više jedno o drugome, a može biti i temelj nevjerojatno ugodnog iskustva - zaključila je.

Terapeutkinja otkriva što treba izbjegavati za dobar odnos sa svekrvom: 'Nemojte se nikada žaliti na muža!