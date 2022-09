"Šefica očekuje da joj i po kiši i po snijegu besplatno šetam pse: Rekla sam joj 'ne' pa se naljutila"

Svatko želi impresionirati vlastitog šefa, ali ponekad je potrebno 'povući crtu'. Jedna žena ostala je šokirana nakon što ju je njezina šefica pokušala natjerati da besplatno šeće njezine pse, i to po svim vremenskim uvjetima. Na forumu Reddit žena je objasnila kako je u početku pse šetala za 5 funti (oko 44 kune), a rekla je kako je to radila sa zadovoljstvom, ali i kako bi na taj način bila u dobrim odnosima sa šeficom, piše Mirror.

- Bilo mi je plaćeno pet funti po šetnji i bila sam poprilično zadovoljna time jer mi je dobro došlo nešto novaca sa strane, a i imam dosta slobodnog vremena. Također sam bila jedina šetačica koja bi pse šetala i kada je vani padala kiša. Međutim, nedavno mi je šefica rekla da mora početi štedjeti novce, pa si više ne može priuštiti da mi plaća šetnje - napisala je žena u objavi.

Nedugo nakon toga, šefica nije stigla sama prošetati pse, pa se obratila svojoj zaposlenici za pomoć. Poslala joj je poruku u kojoj ju je zamolila da ide pričuvati pse, ali ju je podsjetila da joj neće platiti iako žena nije niti spomenula novac, što ju je poprilično iznerviralo. Pristala je, no uskoro je počela jako padati kiša, pa joj je poslala poruku da ih ipak neće moći prošetati danas.

- Nisam htjela hodati po kiši sa psima, bez da sam plaćena za to. Zbog toga se šefica jako naljutila na mene, te me nazvala sitničavom i bezobraznom. Činilo mi se da sam ja u pravu, no jesam li možda ipak u krivu što sam joj otkazala šetnju u zadnji čas? - upitala je korisnike Reddita, a većina ih je pisala da se ne bi trebala osjećati loše zbog toga, dok su ju drugi podsjetili da šetanje šefičinih pasa nije u opisu njenoga posla.

- Vaša šefica pokušava se izvući od plaćanja usluge za koju biste trebali biti plaćeni. Ne morate vi to raditi besplatno - napisala joj je jedna korisnica.

"Mislim da je neetično da vaša šefica od vas traži dodatne usluge u slobodno vrijeme, koje nisu povezane s poslom", komentirala je druga, a treća je dodala: "Zvuči kao da vam treba novi posao."

