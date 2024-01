Samo izreka ili ipak istina: Je li smijeh zaista najbolji lijek za sve?

Često čujemo da je smijeh lijek, a sada su to potvrdili i znanstvenici koji vjeruju da je veseo smijeh izvrstan za srce i zdravlje općenito. Liječnici su došli do zaključka da mogu smanjiti rizik od srčanog udara kod ljudi ako ih potaknu na gledanje komedija i humorističnih emisija, piše Help Guide.

Pacijentima je prepisana terapija smijehom, a oni koji su je se pridržavali imali su povećanu razinu dobrog kolesterola koji štiti srce do bolesti. Znanstvenici stoga vjeruju da se smijeh može preporučiti kao korisna terapija za različite bolesti i stanja.

"Najbolji liječnici znaju da se javlja unutarnja fiziološka intervencija koju donose pozitivne emocije poput veselog smijeha, optimizma i nade. Zato i izbor načina života ima značajan utjecaj na zdravlje i bolesti", kaže Dr. Lee Berk sa sveučilišta Loma Linda u Kaliforniji, koji je vodio istraživanje. Korištenje smijeha kao oblika liječenja preporučuje se već desetljećima, no dosad je bilo malo čvrstih dokaza njegovih zdravstvenih učinaka na pacijente.

U posljednjem istraživanju pacijenti su trebali odabrati humoristične serije ili filmove koji su im bili najsmješniji. Zatim su ih trebali gledati najmanje pola sata dnevno tijekom razdoblja od godine dana. Rezultati su pokazali da je grupi koja je gledala komedije razina zdravog kolesterola porasla za 26 posto. Pacijenti koji su se liječili samo klasičnim lijekovima bez terapije smijehom imali su povećanu razinu istog kolesterola od samo tri posto.

Kod grupe pacijenata koja je gledala komedije, također je za 66 posto smanjena razina štetnih C-reaktivnih proteina koji u organizmu povećavaju rizik obolijevanja od srčanih bolesti.

Znanstvenici tvrde da smijeh dokazano smanjuje razinu stresa kod pacijenata i pozivaju na daljnja istraživanja korištenja terapija smijehom kao jednog od oblika liječenja srčanih bolesti. Neki liječnici stoga preporučuju da se dnevno pogleda jedna komedija.

