Pojas u automobilu spasio joj je život: 'Nisam sudjelovala u nesreći, ali strašno je me iritirao'

Majka dvoje djece tvrdi da joj je sigurnosni pojas u automobilu doslovno spasio život – jer je nelagoda koju je osjećala tijekom vožnje dovela do otkrića kancerogene kvržice skrivene u vratu. Natalie Deakin (34) vraćala se kući iz tjedne kupovine kada ju je "iritantni" sigurnosni pojas počeo žuljati po vratu. Pokušavajući ga prilagoditi, napipala je tvrdu kvržicu na desnoj strani vrata. Odmah je zakazala pregled kod liječnika opće prakse, koji je potom uputio na dodatne pretrage, piše Mirror.

CT snimka i biopsija otkrili su dijagnozu: Hodgkinov limfom, rijedak oblik raka limfnog sustava. Kvržica je bila veličine loptice za golf. Natalie, inače frizerka iz Nuneatona (Warwickshire), podijelila je svoju priču kako bi osvijestila druge: “Nikad u milijun godina nisam pomislila da ću reći da imam rak sa 34 godine… Ali osjećam da mi je sigurnosni pojas vjerojatno spasio život, što je nevjerojatno. Jako sam zahvalna. Sve je moglo završiti puno gore.”

Dodaje i kako nikakvi simptomi nisu prethodili dijagnozi, osim te kvržice: “Osjećala sam se zdravo. Da nije bilo tog trenutka u autu, samo bih nastavila normalno sa životom – nesvjesna da se u meni razvija rak.”

Prisjećajući se trenutka otkrića, Natalie kaže: “Pojas me stalno žuljao i pokušavala sam ga namjestiti. Kada sam ga konačno odmaknula i dotaknula vrat – osjetila sam tu kvržicu. Bio je to užasan osjećaj – strah, mučnina, tjeskoba – sve odjednom.”

Uobičajeni simptomi Hodgkinovog limfoma uključuju oticanje limfnih čvorova na vratu, u pazuhu ili preponama, no u Natalieinom slučaju kvržica je bila jedini znak. Sada, pred početak kemoterapije, apelira na ljude: “Stalno se provjeravajte. Ako osjetite bilo kakvu promjenu – idite liječniku. Razmišljala sam čak o vlastitom sprovodu. To je bio šok koji nisam očekivala dok ne budem u osamdesetima. Imali smo toliko divnih planova za ovu godinu – ali sad je sve stalo. Moj se život promijenio u jednoj sekundi, dok sam se vozila kući s namirnicama”.