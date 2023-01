Rodila je sa samo 13 godina: ‘Sin i ja smo u isto vrijeme stavljali aparatić za zube!'

22-godišnja majka postala je viralna na TikToku nakon što je otkrila da je zatrudnjela i rodila dijete kad je bila tek tinejdžerica. TikTok koji je sredinom prosinca objavila korisnica Gabbie Egan, dobio je gotovo 13 milijuna pregleda, piše NY Post.

- Svake godine se iznova prisjetim da sam sina dobila sa samo 13 godina - rekla je u videu.

Naime, kako kaže, u to vrijeme počela je izlaziti s 16-godišnjakom i zatrudnjela je s njim, a on nije htio imati veze s njom i djetetom, te nikada nije niti upoznao svog sina. No, unatoč tome što veza između Gabbie i djetetova oca nije uspjela, rekla je da ne bi ništa mijenjala jer voli gledati svog sina kako odrasta.

Njezin sin uskoro će navršiti 9 godina, a oni su sada nerazdvojni, dijele cipele i odjeću, i čak su u isto vrijeme stavili i aparatiće za zube.

- Moj sin treba aparatić za gornje i donje zube. Nedavno ga je dobio na donjim zubima, u isto vrijeme kada i ja. Kontaktirala sam njegovog oca i zamolila ga da mi pomogne oko troška od 4000 dolara (oko 3800 eura), no on je odbio rekavši mi da neće platiti ništa za dijete koje nikada nije niti vidio - ispričala je.

Gabbie, koja neprestano objavljuje videe o svom životu mlade majke, također je otkrila da se udala za drugog muškarca i tako postala maćeha troje druge djece. Neki korisnici pohvalili su njenu predanost sinu unatoč tome što je rodila tako mlada.

- Čekaj, imaš samo 22 godine!!! Wow, to je ludo! Udana si, imaš vlastiti posao i majka si, svaka čast! - napisao je jedan korisnik.

"Sigurna sam da je imati sina u tako mladoj dobi izazovno, ali moći ćeš učiniti toliko toga s njim. Samo ostani pozitivna", komentirala je druga korisnica, a treća je dodala: "Toliko mi se sviđa odnos koji imaš s njim. Pratim te već neko vrijeme i stvarno si sjajna."

