Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Mljac!

Recept za domaći sladoled: Potrebna su vam samo tri sastojka i to bez korištenja aparata za sladoled!

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
06.06.2026.
u 09:00

Brzo i fino! Za ovaj recept vam nije potreban aparat za sladoled, a savršeno je osvježenja za tople dane.

Ako tražite brz, osvježavajući i zdrav ljetni desert, ovaj domaći sladoled od samo tri sastojka mogao bi postati vaš novi favorit. Priprema traje svega nekoliko minuta, ne zahtijeva aparat za sladoled, a sve što vam treba su zamrznute jagode, banana i mlijeko po izboru. Posebno će se svidjeti svima koji žele izbjeći velike količine šećera i nepotrebne dodatke koji se često nalaze u kupovnim sladoledima. Prirodnu slatkoću ovom desertu daje slatko voće, a recept je toliko jednostavan da ga može pripremiti baš svatko. Idealan je za vruće ljetne dane, kao lagani desert nakon ručka ili zdrava užina između obroka.

Sastojci (za 2 porcije):

  • 225 g zamrznutih jagoda
  • 1 manja zamrznuta banana
  • 120 ml mlijeka po izboru

Priprema: Važno je da su i banana i jagode prethodno zamrznute. Sve sastojke stavite u snažan blender. Ako koristite štapni mikser, ostavite voće da se kratko odmrzne minutu ili dvije. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu bez komadića voća. Ako se smjesa zalijepi za stijenke blendera, zaustavite uređaj, promiješajte i nastavite miksati. Po želji dodajte manje mlijeka za gušću teksturu. Poslužite odmah i ukrasite svježim voćem, orašastim plodovima, maslacem od kikirikija ili medom.

Ako niste ljubitelj jagoda ili banana, možete isprobati i druge vrste zamrznutog voća. Odličan izbor su maline, borovnice, breskve, marelice, mango ili bilo koje drugo voće koje volite. Važno je samo da je voće prethodno zamrznuto kako biste dobili teksturu sladoleda. Za dodatnu aromu možete dodati i malo vanilije, cimeta ili meda.
Ključne riječi
recept bez aparata za sladoled tri sastojka jagoda sladoled

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Financijski stres ili financijaska odgovornost?

Djeca ne bi trebala slušati razgovore o ovoj temi, tvrdi Superdadilja

Dok se mnoge obitelji suočavaju s rastućim troškovima života, stručnjaci upozoravaju da djeca ne bi trebala biti uključena u razgovore o financijskim problemima odraslih, ni kao aktivni sudionici ni kao slušatelji. Poznata stručnjakinja za odgoj Jo Frost tvrdi da otvoreni razgovori o novčanim brigama pred najmlađima mogu rezultirati ozbiljnim posljedicama koje roditelji često ne primjećuju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!