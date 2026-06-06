Recept za domaći sladoled: Potrebna su vam samo tri sastojka i to bez korištenja aparata za sladoled!

Ako tražite brz, osvježavajući i zdrav ljetni desert, ovaj domaći sladoled od samo tri sastojka mogao bi postati vaš novi favorit. Priprema traje svega nekoliko minuta, ne zahtijeva aparat za sladoled, a sve što vam treba su zamrznute jagode, banana i mlijeko po izboru. Posebno će se svidjeti svima koji žele izbjeći velike količine šećera i nepotrebne dodatke koji se često nalaze u kupovnim sladoledima. Prirodnu slatkoću ovom desertu daje slatko voće, a recept je toliko jednostavan da ga može pripremiti baš svatko. Idealan je za vruće ljetne dane, kao lagani desert nakon ručka ili zdrava užina između obroka.

Sastojci (za 2 porcije):

225 g zamrznutih jagoda

1 manja zamrznuta banana

120 ml mlijeka po izboru

Priprema: Važno je da su i banana i jagode prethodno zamrznute. Sve sastojke stavite u snažan blender. Ako koristite štapni mikser, ostavite voće da se kratko odmrzne minutu ili dvije. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu bez komadića voća. Ako se smjesa zalijepi za stijenke blendera, zaustavite uređaj, promiješajte i nastavite miksati. Po želji dodajte manje mlijeka za gušću teksturu. Poslužite odmah i ukrasite svježim voćem, orašastim plodovima, maslacem od kikirikija ili medom.

Ako niste ljubitelj jagoda ili banana, možete isprobati i druge vrste zamrznutog voća. Odličan izbor su maline, borovnice, breskve, marelice, mango ili bilo koje drugo voće koje volite. Važno je samo da je voće prethodno zamrznuto kako biste dobili teksturu sladoleda. Za dodatnu aromu možete dodati i malo vanilije, cimeta ili meda.