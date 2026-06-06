Trik iskusnih vrtlara: Puževi će prestati dolaziti u vaš vrt ako u njega stavite ovo povrće

Proljeće je užurbano razdoblje u vrtu – lukovice se pretvaraju u raskošno cvijeće, a travnjaci ponovno oživljavaju nakon hladne i mračne zime. No, nisu samo biljke te koje izlaze na svjetlo dana. S dolaskom toplijih dana završava i hibernacija, a među prvim neželjenim gostima koje možda primijetite u vrtu su – puževi, piše Express.co. Iako su važan dio prirodnog ekosustava, puževi mogu biti prava napast, osobito ako ste uložili trud i novac u uređenje svojih cvjetnih i povrtnih gredica. U proljeće, kad ima mnogo svježeg biljnog rasta, puževi postaju aktivni i često napadaju upravo najosjetljivije biljke.

Na raspolaganju su brojne metode za odvraćanje puževa, no nisu sve jednako učinkovite, a mnoge od njih nisu ni ekološki prihvatljive. Srećom, postoje prirodni načini zaštite biljaka – poput posipanja taloga kave ili ljuski jaja oko biljaka, stvaranja barijera od trnovitog bilja ili korištenja biljnih ekstrakata.

Ako ove metode ne daju očekivane rezultate, možda je vrijeme da isprobate jednostavniji trik – uz pomoć običnog krastavca. Iako krastavac sam po sebi nema miris koji odbija puževe, može se koristiti kao mamac koji će ih privući i zadržati podalje od vaših biljaka. Narežite krastavac na kriške i postavite ih navečer u blizini osjetljivih biljaka. Puževi, najaktivniji noću, tada će radije posegnuti za kriškama krastavca nego za mladim lišćem.