Mitska večera koja je razbjesnila boga mora: Kako je jedna riblja gozba zamalo potopila Atenu

Kada su zbacili svog oca Krona, jednog od Titana osnivača svijeta, Zeus, Posejdon i Had odlučili su kockom presuditi tko će vladati Nebom, tko Morem, a tko Podzemljem, dok bi vlast nad Zemljom dijelili zajedno. Zeusu tako pripadne Nebo, Hadu Podzemlje, a Posejdonu More. Iako je po moći i snazi bio gotovo ravan Zeusu, Posejdon je postao goropadnik koji je često bjesnio zbog sitnica. Ipak, odmah nakon što mu je pripalo More, dade se on na posao i počne graditi veliku podvodnu palaču na otoku Eubeji. I stade se tada hvaliti kako je on stvorio ribe i sva morska stvorenja, što nikako nije bila istina budući da ih je već odavno stvorila Eurinoma, boginja svih stvorova, Posejdonu nikako nije bilo po volji što u tu istinu vjeruju podjednako i bogovi i ljudi. Tim prije što su ga Zeus i Had stalno podbadali kada god bi njihov braco stao prepričavati kako je on to stvorio ribe i morske stvorove.

Kad su već prevršili svaku mjeru, odluči Posejdon dokazati braći istinitost svojih tvrdnji. Pozove ih tako na večeru u svoju podmorsku palaču i pripremi im niz jela sve od sirove ribe te da će u njegovu domu, njemu, koji se hranio uglavnom sirovom ribom, morati priznati stvaranje svih morskih stvorova. Pošalje, dakle, po braću zlatne kočije u koje je upregnuo svoje bijele konje sa zlatnim grivama i brončanim kopitima. Zeus i Had ubrzo su se našli u Posejdonovim podmorskim dvorima. Tek što su sjeli pa nazdravili, morske nimfe Nereide pred njih iznesoše golem pladanj pun sirovih školjaka, kamenica, prstaca, crnih mušula, lepeza, zatim puževa i Tritonovih trublji i oni na silno Posejdonovo iznenađenje odmah navale na školjke i u čas sve smažu. Još se više iznenadio kada su smazali rakove, jastoge, hlapove, velike kozice i škampe, koje su gutali onako sirove, podlivene, slatkim i oštrim umacima, čupajući im meso iz oklopa. Ipak, tek na kraju je ostao doista preneražen. Kada su, naime, na red došla jela od sirovih riba, Zeus i Had stali su se naprosto otimati za filete od malih inćuna i velikih palamida, brancine i orade začinjene gustim sokom od lovora, zubace, pice i šarge i tko bi nabrojio svu raskoš tog mitskog ribljeg jelovnika. Kada su sve proždrli, braća naruče vina i pili su sve do jutra draškajući Posejdonove nimfe, tako da se more na površini uzburkalo i skoro potopilo Eubeju.

Uvrijeđen što su dirnuli u njegovo carstvo, Posejdon poplavi dolinu u kojoj se još i danas nalazi grad Atena i tako se umjesto braći osveti svojoj omraženoj suparnici Paladi. I nikada se više nije hvalio da je stvorio ribe i sva morska stvorenja, ali je počeo tvrditi da je stvorio konje, što je također bila laž. Istina je, međutim, da je ustanovio konjske trke pa, da ga utješi, njegov mu brat Zeus podari vlast nad konjima. Priča o toj ribljoj večeri proširila se među ljudima i oni su ubrzo također počeli uživati u sirovoj morskoj ribi, kao što je to slučaj još i danas. Poznati su sirovi inćuni iz Venecije, kamenice i školjke iz Malog Stona, francuske salate od sirovih orada ili škampi i rakovi iz grčkog arhipelaga. No podjednako su glasovite ribe i rakovi iz Atlantskog i Tihog oceana, posebno kada su pripremljene u japanskim sushijima ili sashimijima u kojima danas uživa cijeli svijet. Sve, kažu, zbog osvetoljubivog i prgavog Posejdona, koji nakon takvih ribljih banketa zna na te otoke navaliti silne orkane i oluje pa se čini da će i oni potonuti, kao što je jednom davno, nakon one slavne večere, umalo potonula Atena.

Brancini u balzamičnoj kvasini

Brancini u_balzamickoj_kvasini

Očistite 2 friška brancina pa ih uzdužno filetirajte te uklonite sve kosti i utrobu iz trbušne šupljine. Zalijte sirovu ribu s 1 dl balzamične kvasine te 1 dl maslinova ulja i ostavite je da tako stoji nekoliko sati. Posolite i popaprite pa služite sa suhim pomidorima, pomidorima i pečenim maslinama. Recept koji je krenuo po svijetu zajedno sa slavnom balzamičnom kvasinom iz Modene.

Palamide s gljivama

Foto: Press

Filetirajte uzdužno 1 palamidu od oko ¾ kg pa joj uklonite sve kosti i nečist iz trbušne šupljine. Potopite je preko noći u mješavinu od po 1 čaše vinske kvasine i crnog vina. Prije služenja malo isperite ribu, a onda je pospite sjeckanim petrusimulom ili peršinom. Posolite, dobro popaprite pa podlijte 1 čašom maslinova ulja te 1 žlicom kvasine. Služite s desetak sirovih šampinjona izrezanih na ploške, koje prethodno ipak malo ostavite da stoje u šugu od riblje marinade. Moj osobni recept.

Sirovi škampi

Foto: Press

Odvojite glave od tijela 1 kg većih škampi pa im onda ogulite oklop, a meso samo pokapajte djevičanskim maslinovim uljem. Malo posolite krupnom solju, popaprite i služite hladno. Suvremeni recept.