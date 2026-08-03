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TAJNA IZ KUĆANSTVA

Većina ljudi krivo ih koristi: Znate li čemu zapravo služe dvije rupice na kvačicama za rublje?

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
03.08.2026.
u 10:30
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Kvačice za rublje dio su svakodnevice već generacijama, no čak i ovaj jednostavan predmet krije detalj koji je mnogima promaknuo. Naime, dvije rupice različite veličine nisu tu slučajno, već imaju vrlo specifičnu namjenu koja može olakšati sušenje odjeće i sačuvati tkaninu.

Kvačice za rublje, poznate i kao štipaljke, generacijama su neizostavan dio svakog kućanstva, no čini se da ih većina ljudi koristi bez previše razmišljanja o njihovu dizajnu. Ipak, nedavna objava na društvenim mrežama, koja objašnjava navodno ispravnu upotrebu ovog predmeta, izazvala je golemu pažnju javnosti i pokrenula raspravu. Informacija koja je postala viralna tvrdi da dvije rupice na plastičnim kvačicama imaju specifičnu funkciju koja je dosad bila nepoznata većini, a njihova pravilna upotreba može značajno utjecati na izgled odjeće nakon sušenja, ali i na samo trajanje tog procesa.

Prema objašnjenju koje se proširilo internetom, a koje prenosi i danski magazin Dagens, pogrešno je koristiti isti otvor kvačice za pričvršćivanje i konopca i tkanine. Iako se to čini najlogičnijim, takav način zapravo nije onaj za koji je kvačica originalno dizajnirana. Manji otvor, koji se nalazi bliže sredini, odnosno spoju kvačice, namijenjen je isključivo za pričvršćivanje na konopac za sušenje ili žicu na sušilu. S druge strane, veći otvor, koji se nalazi na vanjskom kraju, služi za držanje same odjeće. Ovaj detalj, iako se čini sitnim, ima veliku ulogu u načinu na koji kvačica raspoređuje pritisak na tkaninu.

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Kada se i konopac i tkanina zajedno pritisnu u istom otvoru, stvara se snažan i koncentriran pritisak na vrlo maloj površini materijala. Posljedica toga su vidljivi tragovi i nabori na odjeći, koje je kasnije često vrlo teško ili čak nemoguće ukloniti glačanjem. S druge strane, ako se kvačica pravilno koristi, pritisak se ravnomjernije raspoređuje. Prvo se kvačica pričvrsti na konopac manjim, užim otvorom, a zatim se odjeća lagano učvrsti širim, većim otvorom. Na taj se način smanjuje gužvanje, materijal se manje oštećuje, a odjeća nakon sušenja izgleda urednije.

Osim što čuva odjeću, ovakav način vješanja donosi još jednu značajnu prednost. Kada odjevni predmet nije potpuno priljubljen uz konopac, zrak može puno lakše cirkulirati oko cijele površine tkanine. To omogućuje brže isparavanje vlage, zbog čega se rublje suši ravnomjernije, a cjelokupno vrijeme sušenja može biti osjetno kraće, ovisno o vrsti materijala i vremenskim uvjetima. Bolja cirkulacija zraka osobito je korisna kod sušenja debljih tkanina, poput ručnika, traperica ili debljih majica, kojima je inače potrebno znatno više vremena da se u potpunosti osuše.

Pored ispravnog korištenja same kvačice, za što manje tragova na odjeći važan je i odabir mjesta na koje ćete je pričvrstiti. Stručnjaci za održavanje kućanstva savjetuju da se majice i lagane bluze uvijek vješaju za donji porub, kako eventualni tragovi kasnije ne bi bili vidljivi kada ih nosite. Hlače i traperice najpametnije je okrenuti naopako te ih kvačicama pričvrstiti za donji rub nogavica, čime se izbjegavaju tragovi na području struka. Haljine i suknje najbolje zadržavaju svoj oblik ako se pričvrste za pojas ili za čvršće bočne šavove, gdje je tkanina izdržljivija. Kada je riječ o donjem rublju i čarapama, oni su dovoljno lagani da se mogu bez problema zakačiti za elastični pojas, jer gotovo da nema rizika od deformacije materijala.

Dok su mnogi na društvenim mrežama izrazili oduševljenje ovim "otkrićem", drugi su ostali skeptični, pitajući se je li ova metoda praktična, osobito u vjetrovitim uvjetima. Zanimljivo je da povijesni podaci o dizajnu kvačica ne nude konkretnu potvrdu da je to doista bila prvobitna namjena dviju rupica. Preteča današnje kvačice nastala je još u 19. stoljeću, a razvio ju je Jérémie Victor Opdebec. Te prve verzije bile su izrađene iz jednog komada drveta i nisu imale oprugu kakvu danas poznajemo. Moderna kvačica s oprugom patentirana je kasnije, a fokus njezina dizajna bio je na jednostavnoj funkcionalnosti hvatanja i čvrstog držanja odjeće. 
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