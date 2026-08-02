Ova dva tipa osobnosti ne mogu biti različitija, ali stručnjaci kažu da su savršen ljubavni par

Uvriježeno je mišljenje da na svijetu postoje dvije vrste ljudi: tip A i tip B. Naravno, kao i kod svega što se tiče ljudske prirode, svi smo mnogo kompleksniji od tako jednostavne podjele, no svrstavanje ljudi u ove dvije kategorije ponekad može poslužiti kao koristan prečac za razumijevanje sebe i drugih. To je posebno istinito u romantičnim vezama, gdje se razlike u temperamentu najjasnije očituju. Mnogi bi pomislili da partnerstvo između osobe tipa A i osobe tipa B nikada ne može funkcionirati ili da bi bilo ispunjeno stalnom napetošću, no to nije posve točno. Zapravo, takve su veze svuda oko nas, jer se suprotnosti, na kraju krajeva, privlače. Štoviše, ovi odnosi mogu biti iznimno uspješni i ispunjeni harmonijom, a sve što je potrebno za to je malo više truda u komunikaciji i međusobnom razumijevanju.

Pojmovi "tip A" i "tip B" često se koriste u svakodnevnom govoru, ali malo tko zna njihovo neobično porijeklo. Kako navodi Medical News Today, termine su prvi put skovala dva kardiologa 1959. godine, čije je istraživanje sugeriralo da bi osobnost tipa A mogla biti povezana s većom učestalošću koronarne bolesti srca. Njihovo je istraživanje, međutim, kasnije dovedeno u pitanje jer su znanstvenici primali sredstva od duhanske industrije. Unatoč tome, same kategorije su se zadržale kao polazišna točka za razumijevanje različitih načina funkcioniranja.

"Tip A se obično odlikuje velikom ambicijom, natjecateljskim duhom, osjećajem hitnosti i potrebom za kontrolom. To je osoba koja ima kalendar označen bojama i postane nervozna kada se planovi promijene", objasnila je za HuffPost Sabrina Zohar, savjetnica za odnose, "Tip B je, s druge strane, skloniji opuštenosti, fleksibilnosti, prepuštanju tijeku događaja i manje reagira na vanjski pritisak."

Važno je napomenuti da unutar ovih kategorija postoji mnogo nijansi i treba ih uzeti s rezervom. Uostalom, u posljednje se vrijeme raspravlja i o osobnosti tipa C. "Svijest o vlastitoj osobnosti korisna je kada je riječ o pitanjima poput odabira posla i veza, no isključivo fokusiranje na određeni tip osobnosti može uzrokovati podcjenjivanje vlastite sposobnosti prilagodbe okolnostima", rekla je Michele Leno, licencirana psihologinja. "Ako ljude stavite u kutiju, možda nećete primijetiti kako se tip A ponaša smireno pod pritiskom ili koliko dobro tip B slijedi i ostvaruje ciljeve." Također, nitko nije isključivo tip A ili isključivo tip B. "Svi postojimo na spektru i možemo se mijenjati ovisno o kontekstu. Netko može biti izrazito tip A na poslu, ali opušteniji u vezama, ili obrnuto", dodala je Zohar, naglašavajući da izgovor "jednostavno sam takav" ne bi trebao biti slobodna propusnica za neprihvatljivo ponašanje.

U partnerstvu, različite snage i slabosti mogu se savršeno nadopunjavati, popunjavajući praznine i olakšavajući život objema stranama. U vezi tipa A i tipa B, "partner tipa A donosi strukturu, planiranje i pokretačku snagu", kaže Zohar. "Partner tipa B donosi fleksibilnost, smirenost i podsjetnik da se ne mora sve optimizirati do najsitnijeg detalja. Tip A pomaže tipu B da ostane na pravom putu, dok tip B pomaže tipu A da zaista uživa u tom putovanju." Ova dinamika stvara ravnotežu gdje jedan partner osigurava da se stvari obave, dok drugi osigurava da se u procesu ne izgubi radost življenja.

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A gdje zapinje?

Problem nastaje kada netko nama blizak radi stvari potpuno drugačije od nas, što kod mnogih izaziva nelagodu i sklonost osuđivanju umjesto traženja razumijevanja. "Tip A može doživjeti tip B kao lijenog, nemotiviranog ili kao nekoga tko stvari ne shvaća ozbiljno", objašnjava Zohar. "S druge strane, tip B može doživjeti tip A kao kontrolirajućeg, kritičnog ili iscrpljujućeg. Tip A želi plan, dok tip B želi vidjeti kako se osjeća u trenutku." No, razlike same po sebi nisu loše, problem leži u načinu na koji partneri reagiraju na njih. Sukobi eskaliraju kada jedan partner pokuša promijeniti drugoga, zaboravljajući da su se zaljubili upravo u te različitosti. Kako kaže dr. Leno, "zahtijevanje od nekoga da odstupi od svog prirodnog načina postojanja izazvat će sukob, a moguće i prekid."

Kako premostiti razlike?

Ključ harmonije u vezi leži u tome da se partneri oslone na ono u čemu su dobri i budu zahvalni na onome što njihov partner donosi, a što njima ne dolazi tako prirodno. "Podijelite zadatke na temelju snaga umjesto da se svađate čiji je pristup 'ispravan'", savjetuje Zohar. Neka partner tipa A preuzme vodstvo u planiranju i logistici, dok partner tipa B preuzima inicijativu za spontanost i osigurava da se zajedno zabavljate. Kada je riječ o komunikaciji, važno je prepoznati da govorite različitim jezicima. Tip A komunicira kako bi riješio, popravio i isplanirao, dok tip B komunicira kako bi procesuirao, povezao se i istražio. Nijedan pristup nije pogrešan, ali ako ne razumijete što vašem partneru zapravo treba od razgovora, stalno ćete se mimoilaziti. Partner tipa A treba vježbati strpljenje i oduprijeti se porivu da sve odmah pretvori u akcijski plan, dok partner tipa B treba shvatiti da partnerova potreba za strukturom nije znak da ih želi kontrolirati, već način na koji se osjeća sigurno.

U konačnici, najvažnije je postaviti zdrave granice i očekivanja. One se ne odnose na kontrolu partnera, već na "zaštitu veze od vlastitih najgorih sklonosti", kako kaže Zohar. Partner tipa A bi se mogao složiti da neće kritizirati kako partner puni perilicu posuđa, dok bi se partner tipa B mogao obvezati da će doći na vrijeme kada je to partneru važno. Najvažnije od svega, partneri ne bi trebali pokušavati pretvoriti jedno drugo u svoju kopiju, jer je to najsigurniji put da unište vezu. Cilj nije učiniti partnera tipa B ambicioznijim ili partnera tipa A opuštenijim. Cilj je izgraditi odnos u kojem se oba načina postojanja poštuju i cijene, stvarajući partnerstvo koje je jače upravo zbog svojih razlika.