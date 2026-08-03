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Jednostavno i ukusno

Cheesecake s malinama u čaši: Kremasti desert za koji vam ne treba pećnica

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
03.08.2026.
u 09:30
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Ljetne vrućine ne popuštaju, a jede vam se nešto slatko? Cheesecake s malinama u čaši gotov je za svega desetak minuta, ne zahtijeva pečenje i osvaja laganom, kremastom teksturom. Osvježava voćnim okusom i savršen je izbor za dane kada posljednje što želite jest uključiti pećnicu.

Ljubitelji cheesecakea oduševit će se ovom jednostavnijom, ljetnom verzijom koja se priprema bez pečenja. Ovaj desert svojevrsna je varijacija na temu klasičnog cheesecakea, ali u nešto laganijem i prozračnijem izdanju. Hrskava podloga od keksa, bogata krema od krem sira i slatkog vrhnja te domaći preljev od svježih malina stvaraju savršen spoj tekstura i okusa. Budući da se ne peče, priprema traje znatno kraće od tradicionalnog cheesecakea, a nakon nekoliko sati hlađenja desert je spreman za posluživanje. Po želji ga možete ukrasiti svježim malinama i listićima mente kako biste postigli izgled dostojan vitrine omiljene slastičarnice.

Sastojci:

Za podlogu:

  • 13 petit keksa
  • 60 g otopljenog maslaca 

Za kremu:

  • 360 ml vrlo hladnog slatkog vrhnja za šlag 
  • 180 g šećera u prahu
  • 340 g hladnog krem sira
  • malo naribane korice limuna
  • pola žličice ekstrakta vanilije

Za preljev od malina:

  • 250 g svježih malina
  • 50 g šećera 
  • 1 žlica limunova soka
  • 1 žlica kukuruznog škroba
  • 120 ml vode

Priprema: Pripremu ovog deserta započnite preljevom. U manji lonac ubacite maline, šećer i limunov sok. U posebnoj posudi pjenjačom pomiješajte kukuruzni škrob i vodu dok ne dobijete potpuno glatku smjesu pa je dodajte u lonac. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri do vrenja, a zatim kuhajte još oko pet minuta uz neprestano miješanje. Tijekom kuhanja lagano pritišćite maline stražnjom stranom žlice kako bi pustile što više soka. Gotov preljev procijedite kroz gusto cjedilo u čistu posudu, pritom stražnjom stranom žlice istisnite što više soka, a zatim ga ostavite da se najprije ohladi na sobnoj temperaturi pa ga prebacite u hladnjak. Dok se umak hladi, pripremite podlogu od petit keksa ili Plazma keksa. Kekse usitnite, dodajte otopljeni maslac i miješajte dok se mrvice ravnomjerno ne navlaže, a zatim ih ostavite sa strane do slaganja deserta. Ohlađeno slatko vrhnje smiksajte, a kada se počnu stvarati mekani vrhovi, dodajte oko 40 g šećera u prahu i nastavite miksati dok šlag ne postane čvrst. Odvojite oko 120 ml tučenog vrhnja u slastičarsku vrećicu za završno ukrašavanje, a ostatak spremite u hladnjak. U drugoj posudi mikserom izradite hladni krem sir dok ne postane gladak. Dodajte preostali šećer u prahu, naribanu koricu limuna i ekstrakt vanilije te nastavite miksati dok se svi sastojci potpuno ne sjedine. Po potrebi sastružite kremu sa stijenki posude pa laganim pokretima umiješajte prethodno pripremljeni šlag. Miješajte pažljivo kako bi krema ostala lagana i prozračna. Na dno svake čaše rasporedite dvije do tri žlice podloge od keksa, preko nje dodajte dvije žlice rashlađenog preljeva od malina, a zatim obilnu količinu kreme od sira. Na kraju ukrasite šlagom te, po želji, svježim malinama i listićima mente. Prije posluživanja desert dobro rashladite kako bi se svi okusi lijepo povezali. Uživajte!
Ključne riječi
recept dana recept desert cheescake

Komentara 1

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MO
montello
10:14 03.08.2026.

Prekrasno

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