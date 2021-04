Rasprava Hrvata na Redditu: Je li nepristojno tražiti goste da skinu cipele kad dođu kod vas?

Dok će neki gosti, kada dođu kod vas u kuću, skinuti obuću bez da ih to prethodno morate zamoliti, ima onih kojima to nije navika čak ni u vlastitom domu, kamoli kod gostiju. Na ovu temu pokrenula se rasprava među Hrvatima na Redditu kada je jedna korisnica pitala je li nepristojno, prema bontonu, tražiti ljude da se izuju kada dođu kod vas?



Zbunilo ju je što napraviti u sljedećoj situaciji: netko je došao u goste i krenuo se izuti, a domaćin inzistira da to ne radi. S druge strane, gost to ipak napravit jer se smatra pristojnim, a zatim domaćim izvadi papuče i ponudi mu. Treba li domaćin lažno govoriti da to ne očekuje od gosta ili smije reći 'da, molim vas da se izujete, evo papuče'? Treba li uopće nuditi papuče?



Za neke je njezino pitanje bilo potpuno suvišno jer smatraju da se uvijek trebaju slušati domaćine i njihove 'upute' ponašanja jer se nalazite u njihovom domu i vrlo vjerojatno imaju neka svoja pravila. Čemu kompliciranje, ako domaćin želi da se skineš, skini se, a ako ne, ostani u cipelama, komentirala je jedna osoba i dobila najviše odobravanja što znači da se većina slaže.

"Ne vidim u čemu je problem. Ako ti netko kaže da se ne izuvaš, onda se ne moraš izuti. Ako uđeš i ne kažu ništa, onda se izuješ i tražiš papuče ako želiš papuče. Svi imaju kod kuće višak papuča za goste. Ako se netko izuje, iako si im rekao da se ne izuvaju, daš im papuče. Možda im se nije dalo usisavati i prati pod pa da ne hodaš bos", komentirao je jedan korisnik.



Javili su se neki koji tvrde da je skidanje obuće u gostima stvar običaja, pa je tako to u nekim dijelovima Hrvatske normalno, a u nekima ne. "Mi u Dalmaciji se ne izuvamo kod drugih", kaže jedan muškarac, a drugi su mu poručili da se to ne radi samo u Zagrebu već i u Istri, Kvarneru...



"Hmm, stvarno nisam znala da je u većini Hrvatske tako, izuvala sam se samo u Srbiji i BiH kad sam bila u gostima, ali u svakom slučaju normalno mi je da se držiš onog što domaćinu odgovara", kaže jedna djevojka.



Kako kažu neki, skidanje obuće ovisi o mnogo faktora, a jedan od njih je i to u kakvom su vam stanju čarape i jesu li cipele neugodnog mirisa.



Tko je zapravo u pravu i što nalaže bonton?



Stručnjaci kažu da moramo izuti cipele ako to domaćin traži jer je njegovo pravo odlučiti kako će se drugi ponašati u njegovom domu. Njihovo mišljenje dijele i liječnici budući da vani hodamo po prljavim površinama i na obući unosimo razne viruse i bakterije u dom, što je posebno nezgodno za obitelji s malom djecom.

