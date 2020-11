Puteljcima Brača, najvišeg otoka na Jadranu

Kružna planinarsko-turistička staza na Braču u dužini 135 kilometara povezuje dvanaest najatraktivnijih povijesnih lokacija i većinu pitoresknih mjesta na ovom najvećem srednjodalmatinskom otoku. Via Brattia – a tako se zove spomenuta staza – slovi kao izazov za rekreativce i planinare koji na njoj mogu skupljati pečate, ali i za prave pustolove željne novih doživljaja.

Proteže se uz crkvice sv. Spiridona nedaleko od Sutivana i sv. Martina iznad Bobovišća, atraktivnu Pustinju Blaca koja se nalazi između Murvice i Bola, na strmoj stijeni do koje se i danas može jedino makadamskim putem, a u kojoj su od 16. do sredine 20. stoljeća živjeli poljički svećenici, pustinjaci. Zatim se nastavlja uz dominikanski samostan u Bolu i franjevački u Sumartinu, baziliku sv. Ivana, uvalu Lovrečina s ostacima bazilike sv. Lovre te Mirje iznad Postira. Na ovoj najdužoj bračkoj turističkoj stazi su i Zmajeva špilja iznad Murvice u kojoj su živjeli svećenici glagoljaši, Podsmrčevik – jedan od pet selačkih zaselaka, Klesarska škola u Pučišćima i Muzej otoka Brača u Škripu.

Foto: Shutterstock

Da biste na Via Brattiji vidjeli svih ovih dvanaest iznimnih lokaliteta, trebate proći kroz većinu bračkih mjesta – od onih najpoznatijih turističkih središta poput Supetra, Milne i Bola, do ambijentalnih mjesta poput Mirca ili Ložišća, ali i najljepših uvala – Smrke, Farske, Rasotice i Lovrečine. Na ovu planinarsko-turističku stazu možete se priključiti u bilo kojem otočkom mjestu, ona kruži gotovo čitavom obalom otoka i bračka je inačica za lungomare. Možda je ovu “okobračku” stazu najbolje upoznati baš u jesen.

Ako ste ljubitelj planinarenja, nije naodmet spomenuti da je Brač najviši jadranski otok. Planinari ne propuštaju uspon na Sveti Vid, najviši vrh bračke Vidove gore. Sa 778 metara puca pogled sve do Italije. Neprocjenjivo iskustvo nazvano brački #TheView. U njemu možete uživati ako vam kondicija i nije jača strana, jer se do vrha može i automobilom. Planinarska staza koja vodi do Svetog Vida, pa dalje do Bola, započinje na rivi u Supetru. Ondje započinje i tematska staza koja vodi do napuštenog kamenoloma Rasohe, jednog od tri bračka carska kamenoloma u kojima se vadio kamen za gradnju Dioklecijanove palače.

Foto: Shutterstock

I dok je Supetar najveće mjesto na otoku, Škrip je najstarije, a s milijun stabala maslina Brač je najveće maslinarsko područje u Hrvatskoj.

Zaputite li se prema Braču, možda nije zgorega spomenuti da bi na otoku, osim ribe i morskih plodova, janjetine, sira, maslinova ulja... valjalo kušati procip, brački vitalac, butalac, hrapoćušu, hmuticu... Jela su to koja se spravljaju samo na ovome otoku. Procip je mladi ovčji sir s karamelom, vitalac se spravlja od janjećih ili jarećih iznutrica, butalac je pak nadjeveni janjeći but, hrapoćuša torta od oraha dok je hmutica mješavina vina i mlijeka.