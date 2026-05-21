Ovaj seksualni čin obožavaju žene i muškarci, a mogao bi biti opasan

Tipična misionarska poza s dominantnim muškarcem polako pada u zaborav. Najnoviji seks trend pokazao se iznimno popularnim među ženama, a ni muškarcima nije omražen. Iako je očito pronašao svoju bazu obožavatelja, ovaj popularni seksualni čin mogao bi biti opasniji nego što se čini, upozoravaju stručnjaci. Normalizacijom eksperimentiranja i istraživanja novih i zanimljivih seksualnih činova, pornoindustrija i društvene mreže mnogima su proširile vidike kada je riječ o seksualnom životu. Iako pornoindustrija sa sobom donosi mnoge negativne utjecaje, poput problema s nedovoljno naglašenim pristankom, mnogima je začinila seksualni život.

Jedna poza tako se pokazala posebno popularnom na “etičkoj porno stranici” Shhh.com. Čak dvije trećine publike ove stranice čine žene, a analizom najčešćih pretraživanja utvrđeno je da najviše gledaju sadržaj koji uključuje facesitting, odnosno oralni seks u kojem žena sjedi partneru na licu. Ova poza često se povezuje s BDSM praksom koja uključuje fem-dom dinamiku, odnosno odnos u kojem žena dominira nad partnerom.

Osnivačica stranice Angie Rowntree otkrila je da, iako je ova praksa česta u BDSM odnosima, žene to ne doživljavaju kao dominaciju nad muškarcem, već kao čin kojim partner pokazuje pažnju i posvećenost. Žene ju obožavaju, ali ni muškarcima nije omražena. Mnogi korisnici Reddita podijelili su svoja iskustva s ovom pozom i objasnili zašto ni oni nisu ravnodušni prema njoj. „Ponekad smo toliko napaljeni da želimo doživjeti što više vašeg tijela iz što bliže perspektive, a to znači doslovno uroniti licem u vaše zadovoljstvo”, naglasio je jedan korisnik. Dio korisnika istaknuo je i kako im se sviđa pogled iz te poze, prenosi Metro.

Seksologinja Annabelle Knight objasnila je i zašto je ova poza toliko popularna među ženama. Naime, položaj vulve tijekom facesittinga idealan je za oralnu stimulaciju i lak pristup, a partnerove ruke u tom trenutku mogu stimulirati druge dijelove tijela. Također, ovaj čin jedan je od rijetkih u pornografiji koji fokus stavlja na žensko iskustvo. „Dodatna prednost facesittinga je to što partnerove ruke ostaju slobodne za istraživanje drugih erogenih zona — klitorisa, anusa ili ostatka tijela, ovisno o položaju i dosegu. Velik dio tradicionalne ili besplatne pornografije fokusiran je na muški užitak i oralni seks koji prima muškarac. Ova poza potpuno okreće taj narativ”, objasnila je Knight.

Bez obzira na užitak, važno je tijekom seksa paziti i na sigurnost, a ova poza može biti rizična jer otežava disanje. Zbog toga se tijekom prakticiranja ove prakse preporučuje otvorena komunikacija između partnera. Annabelle upozorava da bi partneri prije toga trebali razgovarati o granicama i pristanku te potencijalno dogovoriti sigurnu riječ. „S obzirom na moguće rizike, dobro je unaprijed dogovoriti sigurnu riječ ili sigurni znak — primjerice dvostrukim tapkanjem rukom — kako bi obje osobe bile sigurne”, zaključila je.