Pušenje je smrtonosnije za žene nego muškarce kada su u pitanju srčani udari

Svima je poznato da je pušenje štetno za zdravlje te uzrokuje brojne rakove, srčane udare i druge bolesti. No, prema novom istraživanju, pušenje više šteti ženama nego muškarcima.

Istraživanje je otkrilo kako mlađe pušačice imaju značajno veći rizik za smrtonosne srčane udare od muškaraca, posebno one mlađe od 50 godina, piše The Sun.

Pušenje je jedan od glavnih uzročnika bolesti srca, a 50 posto slučajeva srčanih udara događa se upravo zbog te opasne navike.

Znanstvenici iz bolnice Sheffield u suradnji s istoimenim Sveučilištem analizirali su podatke nad 3.343 slučaja srčanog udara u razdoblju od 2009. do 2014. godine.

Postotak pušača bio je sličan između muškaraca i žena i stručnjaci su otkrili kako je rizik od srčanog udara jednak za sve pušače, bez obzira na dob ili spol.

No, prema istraživanju objavljenom u američkom Časopisu za kardiologiju, žene imaju veći rizik od muškaraca. Rizik je veći za obje grupe u dobi od 18 do 49 godina, no žene u toj dobi imaju 13 puta veće šanse da će dobiti smrtonosni srčani udar od nepušača. Mlađi muškarci imaju 8,6 puta veće šanse.

Autori tvrde kako su žene izloženije riziku zato što pušenje smanjuje razinu estrogena koji žene štiti od srčanih bolesti.

Muškarci, između ostaloga, imaju veće koronarne arterije od žena što znači da kronična upala uzrokovana pušenjem manje utječe na njih.