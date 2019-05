Poznati Hrvati otkrivaju: 'Prestanak pušenja je stvar odluke, nikakvi flasteri i gluposti!'

Povodom Svjetskog dana nepušenja popričali smo s poznatim televizijskim voditeljima, Tarikom Filipovićem i Danielom Trbović, a potražili smo i iskustva poznatih osoba preko bare. Izgleda da njihov povlašteni status ovdje ne pomaže, jer je put do 'izlječenja' jednako rđav za sve.

- Pušio sam 20 i nešto godina. Meni je pušenje oduvijek smetalo, a deset godina sam se budio s mišlju da prestanem, pa nikako. Zapravo me prelomila jedna knjiga koju mi je preporučio Goran Višnjić, a zove se 'Lako je postati nepušač' od Allena Carra. Premisa je bila kako čovjek misli da je teško prestati pušiti, no kada gledate s medicinske strane, to je itekako izvedivo i lako. Prestao sam pušiti gotovo prije 3 godine. Probao sam sve živo, i lasere i hipnoze. Probao sam i neke alternative u obliku parilice s okusom jagode i vanilije. To mi je pomoglo više sa psihičke strane. Nisam niti uvlačio dim, nego sam čisto fućkao zbog arome, kako bih doživio miris. No s vremenom sam i to odbacio, iako i danas čuvam tu parilicu. Volio bih da nikada nisam počeo pušiti, a iako mi i dan danas miris cigarete zna zagolicati maštu, ne dolazim u iskušenje- kazao je Tarik Filipović.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Daniela s druge strane, ističe kako se nakon godina uspješnog nepušenja, ponovno vratila pušenju, no danas se ponovno uspješno odvikava te je sada 'na jednoj cigareti' dnevno.

- Počela sam pušiti tek s 27 godina i pušila sam jedno desetak godina. Onda sam prestala pušiti kada mi je dijete navršilo jednu godinu i nisam se vraćala toj ružnoj navici gotovo 15 godina. Sve obveze, kredite, stresove sam uspješno odradila bez cigareta i onda sam prije dvije godine opet krenula. Bila sam nepokolebljiva 15 godina, samo da bih se kasnije pokazalo da sam ipak samo slaba - kazala je Daniela Trbović.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Mislim da je prestanak pušenja samo stvar odluke i volje, nikakvi flasteri, hipnoze i gluposti. Realno, mogu piti kavu i bez cigarete, ponavljam, sve leži u snazi odluke. Kada sam prestala pušiti prije 15 godina, to sam učinila zbog svojeg djeteta. Nisam željela biti licemjerna i pametovati mu kako je pušenje loše, dok istovremeno držim cigaretu u ustima. Sada opet prestajem pušiti, te sam srezala na jednu, dvije cigarete dnevno, a uskoro se nadam kako ću ih u potpunosti izbaciti. Nakon što izdržim mjesec dana bez pušenja, nagradit ću se s nekim lijepim tenisicama. Netko štikle, netko tenisice - dodala je.

Cameron Diaz, slavna je osoba koja je danas itekako zdravstveno osviještena, ali 90-ih glumica je pušila i do 20 cigareta dnevno. Cameron je izjavila kako se grozno osjećala zbog te zle navike, a ono što ju je najviše nagnulo da prestane je krivica. Iako je 2000. godine, dok je trenirala za film Charlie's Angels, odustala od pušenja, ponovno se vratila ovoj navici nakon što je prestala sa snimanjem. Godine 2003. konačno se pozdravila s cigaretama, a ističe kako su na nju, između ostalog, uvelike utjecali njezini mama i tata.

Foto: Shutterestock

- Odustala sam jer su se moji roditelji toliko uzrujali što sam pušila i postavljala loš primjer. Cijelo vrijeme sam ih nosila na savjesti i izrazito loše sam se osjećala. Bila sam u njihovu vlasništvu i svjesno sam se ubijala - rekla je Cameron za Glamour magazine.

Ashton Kutcher je 2006. godine uspješno prestao pušiti koristeći jednostavnu metodu Allena Cara. Kutcher je priznao da je pušio i do 40 cigareta dnevno prije nego što su mu preporučili da pročita Carrovu knjigu "Jednostavan način da se prestane pušiti". Knjigu mu je preporučila tadašnja djevojka, Demi More, koja je također bila inspirirana knjigom. Kutcher je rekao da je prestao pušiti, ali još uvijek uživa u alkoholu, piše Sheknows.

Foto: Shutterestock

- Taj autor je jednostavno briljantan. Tijekom cijele knjige, vodi vas kroz instrukcije i dopušteno vam je pušiti dok čitate knjigu. Kada dođete do zadnje stranice, govori vam da zapalite svoju zadnju cigaretu, međutim vi niste sigurni možete li to učiniti. No jednostavno ga poslušate. To je bilo to za mene. Zapalio sam tada tu zadnju cigaretu i jednostavno završio s time. Nisam pušio dobrih nekoliko godina nakon toga - rekao je Kutcher Jayu Lenu na The Tonight Showu.

Debra Messing, glumica je koju najviše pamtimo po ulozi Grace iz serije 'Will & Grace', a svoju ovisnost o cigaretama nikada nije shvaćala previše ozbiljno, sve dok nije primijetila prve znakove narušavanja zdravlja.

Foto: Shutterestock

- Iako sam bila svjesna svih opasnosti pušenja, nikada me to nije previše brinulo. Mislila sam da se štetne posljedice događaju nekome drugome, a ne meni, pogotovo ne dok sam u tridesetima. Stvarnost me 'opalila' onda kada sam dobila bronhitis i nisam se mogla vratiti obvezama snimanja preko dva tjedna - kazala je Debra. Debra se ove ružne navike odrekla tako što se podvrgnula hipnozi, ali i korištenjem nikotinskih flastera.