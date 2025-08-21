Proputovala je svaki kontinentu svijeta pa zaključila: 'Ovo je najpodcjenjeniji grad koji sam posjetila'

Putopisna blogerica i fotografkinja Amanda (@Amanda_wanders), koja je posjetila svih sedam kontinenata, otkrila je grad u koji bi se – kako kaže – “vratila bez razmišljanja”. Sa svojih 40.000 pratitelja na TikToku redovito dijeli savjete i inspiraciju za putovanja, a ovoga puta posebno je pohvalila Tallinn, glavni grad Estonije.

“Bila sam na svih sedam kontinenata i ovo je moj najpodcjenjeniji grad – Tallinn. Bez sumnje, vratila bih se opet!”, rekla je Amanda u videu u kojem je prikazala povijesne ulice i bajkovitu arhitekturu. Smješten uz obalu Baltičkog mora, Tallinn je najveći grad Estonije i pravi dragulj srednjovjekovne Europe. Njegov Stari grad, koji je pod zaštitom UNESCO-a, očarava kamenim uličicama, gotičkom gradskom vijećnicom i moćnim gradskim zidinama.

Ovdje se nalazi i najstarija ljekarna u Europi koja još uvijek radi, crkva sv. Olafa – nekada najviša građevina na svijetu – te mjesto gdje je postavljeno prvo javno božićno drvce u Europi. Uz bogatu povijest, Tallinn nudi i živahnu kulturnu scenu tijekom cijele godine, galerije suvremene umjetnosti, muzeje i restorane s tipičnom estonskom i nordijskom kuhinjom.

Na TripAdvisoru Stari grad Tallinn rangiran je kao najpopularnija atrakcija. Recenzije ga opisuju kao “predivan grad u kojem se lako izgubiti” i “savršeno mjesto za vikend izlet”. Jedan posjetitelj piše: “Prekrasan stari grad, odlično očuvane kuće i male uličice. Uspon na gornji grad nudi fantastičan pogled na Tallinn.”

Drugi dodaje: “Ovdje ćete provesti sate i uvijek pronaći nešto novo. Grad je pun povijesti, restorana i šarma. Ako volite srednjovjekovnu arhitekturu, Tallinn će vas očarati.”

Tallinn možda nije na vrhu liste najpoznatijih europskih destinacija, ali kako Amanda i brojni putnici ističu – ovaj grad spaja bajkovitu povijest i modernu energiju, zbog čega zaslužuje puno više pažnje.