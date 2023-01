Pronašla ljubav u komentarima na Tik Toku: 'Javio mi se privatno i odmah smo se dogovorili za put u Miami!'

Ashley Haye pronašla je ljubav u odjeljku za komentare na TikToku, a sada je s tim muškarcem i zaručena. U viralnom videu s više od 1,6 milijuna pregleda, zaljubljena tiktokerica konačno je ispričala svoju modernu ljubavnu priču, a sve je započelo nevinom šalom, piše NY Post.

5 stvari koje žene primijete na muškarcima na prvom spoju:

U videu kojeg je objavila objasnila je cijelu situaciju. Naime, jednom je, dok je gledala nasumične videe na Tik Toku, slučajno naišla na video u kojem njezin sadašnji zaručnik priča o svojoj očajničkoj potrebi za odmorom, nestrpljiv da iskoristi svoju zalihu osobnih dana. Ashley mu je u komentar napisala da može s njom u Miami, a na njezino iznenađenje, on je odgovorio: "Oh, kada?"

- Bila sam jako uzbuđena što ću ga upoznati jer nisam imala stvarne namjere osim imati nekoga tko će mi se pridružiti na odmoru - rekla je Ashley.

Kako tvrdi, muškarac Kellen Hays poslao joj je privatnu poruku i kasnije rezervirao kartu za Miami isti dan kada je ona i planirala svoj odmor. Video se presijeca na razne isječke u kojima ona odbrojava dane, sate i minute dok konačno ne upozna tajanstvenog muškarca s kojim se dopisivala na Tik Toku. Unatoč tome što je izgledala nervozno kad je pogledala stranca kojeg je u šali pozvala na svoje putovanje, također je bila i nasmijana.

- U početku nisam bila nervozna i nije me bilo strah, ali kad je zapravo stigao u hotel prije nego što smo se upoznali, postala sam jako nervozna - priznala je.

Na kraju videa, neobični par je ujedinjen dok ona okreće kameru prema Kellenu kako bi otkrila njegovu urnebesnu, majicu s natpisom: "Nasumični odmor s TikTok osobom, potencijalna žrtva za neki dokumentarac, ali bilo je zabavno", sve s kvačicama. No, to nije bilo sve pa je tako poleđina majice sadržavala nezgodnu sliku s Asheynog Tik Toka, na kojoj ona lijeva šlag u usta, s tekstom: "Ako budem pronađen mrtav, to je napravila ova žena", zajedno s njezinim korisničkim imenom.

Ashley je rekla i da nije bila zabrinuta da se Kellen predstavljao kao netko drugi, jer su razgovarali preko video poziva nekoliko puta prije puta u Miami.

- Kada sam ga upoznala, bio je točno onakav kakvim sam ga zamišljala i tada sam znala da želim vezu s njim. Bio je i ostao bez sumnje najbolji gospodin kojeg sam u životu upoznala - ispričala je.

Sada je par zaručen i planirano je da se vjenčaju u svibnju 2024. Tisuće korisnika pohrlilo je u odjeljak za komentare kako bi podijelili svoje reakcije, a neki su Kellena nazvali 'materijalom za muža'.

- Ja sam se brinula za tvoju sigurnost, dok nisam vidjela kakvu je majicu obukao - našalila se jedna osoba.

-Mislim da bi vam Tik Tok treba sponzorirati vjenčanje i medeni mjesec jer je ovo najbolja moguća priča - napisala je druga korisnica.

Mnogi su nahvalili njegovu šaljivu majicu, a Ashley je dodala da uvjerava Kellena da nosi tu majicu ispod svog odijela na vjenčanju.

- Skoro ju je bacio, no ja sam mu rekla da to ne dolazi u obzir - dodala je.

