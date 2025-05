Pronašla je zastrašujuću poruku u vrećici brze hrane: 'Trebam li zvati policiju?'

Jedna obična večera u restoranu brze hrane pretvorila se u neočekivano i nelagodno iskustvo nakon što je žena primila obrok s porukom koja je izazvala zabrinutost – jednom jedinom, ali uznemirujućom riječju: “Upomoć”.

Korisnica Reddita podijelila je svoje iskustvo u podredditu r/Weird, ispričavši što se dogodilo prilikom posjete restoranu Freddy’s u Lake Walesu, Florida. U objavi pod naslovom "Trebam li pozvati policiju? Moj dečko misli da su se samo šalili, ali ja stvarno ne znam..." podijelila je fotografiju svog hamburgera zapakiranog za van. Na kutiji je bila ispisana riječ “upomoć” crnim markerom – ista riječ nalazila se i na računu.

Foto: Reddit/frickmeplease

Zbunjena situacijom, nije znala radi li se o lošoj šali zaposlenika ili o stvarnom pozivu u pomoć. U samo 24 sata objava je prikupila preko 10.000 komentara, a reakcije korisnika bile su podijeljene, ali većinom vrlo ozbiljne.

"Ozbiljno, ovo izgleda stvarno. Radije bih nazvao policiju i bio u krivu nego ignorirao ovakvo nešto", komentirao je jedan korisnik. "Nazovi hitnu. Ne riskiraj da je šala – ako nije, u pitanju je nečija sigurnost", dodao je drugi.

Iskusni djelatnici hitnih službi također su se uključili u raspravu, objašnjavajući kako su ovakvi pozivi rutinski: "Radim u hitnim komunikacijama. Većina službi može obaviti provjeru socijalne skrbi ako postoji bilo kakva sumnja. Možete ostati anonimni – ako ništa nije problematično, otići ćemo bez daljnjih postupanja", objasnio je jedan komentator.

Čak se i policajac oglasio u komentarima, potvrđujući: "Da, došli bismo provjeriti. Ako je šala – samo bismo upozorili osobu. Ali ako nije… bolje da reagiramo. Osobno, nikoga ne bih uhitio zbog ovoga, ali bih ih upozorio da takve stvari nisu prikladne”.

Na kraju se javila i osoba koja je objavu podijelila, potvrdivši da je ipak odlučila nazvati policiju: "Nazvala sam ih prije desetak minuta. Moj dečko je mislio da je šala, ali meni je bilo čudno jer sam čula samo muške glasove, a na računu je bilo žensko ime... Htjela sam biti sigurna”.

Konačni ishod? Ispostavilo se da se zaista radilo o neprimjerenoj šali zaposlenika. "Da, bila je to njihova interna fora. Zvali su ih već deseci ljudi zbog toga. To je to – nema daljnjih ažuriranja, osim ako me policija ne kontaktira, što sumnjam”, napisala je.