'Privlače me žene u kostimu francuske sobarice, ali moju ženu čišćenje ne 'pali' ni u sobi, ni izvan nje'

Privlače me žene koje čiste i pritom su nose kostim francuske sobarice, ali to se mojoj ženi na žalost ne sviđa, pa se nikad ne želi tako odjenuti za mene, napisao je anonimni muškarac terapeutkinji i The Sun kolumnistici Deidre.

Supruga mu, kaže, manje više mrzi sve kućanske poslove i misli da je njegova opsesija ženama koje čiste nezdrava, a umjesto čišćenja ona radije nekoliko puta tjedno radije ode u teretanu...

- Ja imam 45 godina, a ona 42 i imamo kćerku od 16 godina i lijep dom - kaže on i dodaje da bi 'bio još ljepši da ga žena bolje održava', što bi po njemu i mogla, budući da za razliku od njega radi samo na pola radnog vremena.

- Iako ima i previše slobodnog vremena, ona prljavo rublje pere te kad ga se skupi toliko da ni ne stane u košaru, a cijeli je stan prašnjav i zapušten - rekao je.

Više ju je puta, dodaje, pokušao uvjeriti da bi trebala češće čistiti, pa joj je čak sam izradio i drveni ormar da u njemu drži sredstva za čišćenje - no ubrzo je njegov ručni rad postao skladište za njenu fitnes opremu...

- Prije nam je i seks bio sjajan i oboje smo bili spremni isprobati razne stvari, pa sam mislio da joj uniforma sobarice neće biti problem - rekao je i dodao da se sada seksaju najviše jednom mjesečno.

- Ako ne pronađete neku 'sredinu', brzo ćete i vi i ona krenuti svojim putem - napisala mu je Deidre i savjetovala da za početak pokuša s njom ravnopravno podijeliti kućanske poslove, bez obzira koliko tko boravi na poslu...

- A ako naučite bolje komunicirati i praviti kompromise, i seksualni život će vam se poboljšati, pa je krajnje vrijeme da shvatite što vam je važnije - sretan ili čisti dom...

