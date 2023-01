"Prevario me bivši od kojeg to nikad nisam očekivala: Kako da više ikome vjerujem?"

Prije nekoliko mjeseci moja je dugogodišnja veza završila nakon što sam otkrila da me dečko vara. Možda sam bila naivna, ali u osam godina koliko smo bili zajedno, nikada nisam ni pomislila da bi mi to napravio. Nije bio takav tip i imali smo dobar odnos. Bar sam tako vjerovala, a čak smo pričali i o braku i osnivanju obitelji, napisala je nedavno djevojka u anonimnom pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici Colleen.

Kad se to dogodilo, kaže, nije mogla shvatiti zašto, a premda na to nije ponosna, priznaje da ga je u prvi mah molila da ostane s njom.

- Vjerojatno je na neki način i htio da doznam da bude s njom, a čak i nakon što je odselio, nisam ga mogla prestati zvati i slati mu poruke - priča ona.

"On je već neko vrijeme viđao tu djevojku, prijateljicu njegove sestre, i čak ju je kad nisam bila kući doveo u naš dom, što mi je susjeda kasnije rekla. Sada se osjećam puno bolje i upoznala sam dobrog dečka koji djeluje iskreno, no što se više približavamo, to više osjećam potrebu da bježim", kaže.

"Kako da ponovno nekom vjerujem?"

- Stvarno ste povrijeđeni, ali također ste i naučili neke lekcije koje će vam pomoći. Uzmite samopouzdanje iz činjenice da ste krenuli dalje, da ste sve to preživjeli i biti ćete jači - kaže Colleen.

- Naravno, bojite se da ponovno ne budete povrijeđeni ali morate biti spremni na to da vas bilo tko može nekad iznevjeriti. Nitko od nas ne zna kako će se veza razvijati, no sada znate da ćete biti dobro što god da se dogodi - govori terapeutkinja.

"Taj novi muškarac nije vaš bivši i mislim da će povjerenje rasti ako si date vremena da ga bolje upoznate. Također, pokušajte ne razmišljati previše unaprijed - samo se usredotočite na uživanje i nemojte imati prevelika očekivanja. Zaslužujete da se malo i zabavite."

"Učite iz prošlosti, a živite za sada. Sretno", poručila joj je Colleen.

