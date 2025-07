Prati ga više od 40 milijuna ljudi, a sada je došao u Hrvatsku i izazvao potpunu euforiju: Tko je IShowSpeed?

Jedan od najpoznatijih internetskih zabavljača današnjice, IShowSpeed, pravim imenom Darren Jason Watkins Jr., ovih dana boravi u Hrvatskoj i svojim je dolaskom izazvao pravu euforiju među obožavateljima. Popularni streamer posjetio je Split, a cijelo iskustvo prenosio je uživo na YouTubeu, gdje ga je u stvarnom vremenu pratilo gotovo 100.000 ljudi.

Na snimci koja se ubrzo proširila društvenim mrežama, 19-godišnji Speed može se vidjeti u hrvatskom nogometnom dresu kako trči ulicama Splita, okružen tjelohraniteljima, uzbuđenim domaćim fanovima i brojnim slučajnim prolaznicima koji su se zatekli u pravom trenutku na pravom mjestu.

Njegova neodoljiva energija i pozitiva stvorile su atmosferu kakva se rijetko viđa – mnoštvo ljudi zaustavljalo ga je za fotografiju, autogram ili jednostavno da ga pozdravi, dok su ga čak i nakon što se ukrcao u automobil brojni obožavatelji pratili trčeći ulicama, mašući i pokazujući srca.

Njegov dolazak u Split ubrzo je postao glavna tema na društvenim mrežama, uključujući Reddit, gdje su korisnici komentirali koliko je sjajno vidjeti jednog od najvećih svjetskih streamera upravo u Hrvatskoj. “Savršena reklama za Hrvatsku,” napisao je jedan korisnik, dok su drugi duhovito primijetili: “Naravno da je baš u Splitu – gdje bi drugdje?”

IShowSpeed, rođen 21. siječnja 2005. u Cincinnatiju, Ohio, u posljednjih je nekoliko godina izgradio nevjerojatno uspješnu karijeru na internetu, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica nove generacije digitalnih kreatora. Njegovi videi, streamovi i objave svakodnevno dosežu milijune ljudi diljem svijeta, a samo na YouTubeu i TikToku prati ga više od 40 milijuna fanova.

Karijeru je započeo kao gaming streamer, najviše igrajući popularne naslove poput NBA 2K i Fortnitea. No ono što ga je izdvojilo iz mase nije bio samo gameplay, nego njegova nepredvidiva, divlja energija, glasne i burne reakcije te potpuna autentičnost pred kamerom. Speed nikad ne glumi – on je jednostavno svoj. Ta autentičnost donijela mu je brojne obožavatelje, ali i poneke kontroverze koje su ga povremeno dovele do suspenzija na platformama poput Twitcha i YouTubea.

Ipak, umjesto da ga te prepreke zaustave, one su ga dodatno pogurale. Njegov sadržaj s vremenom se proširio – snima glazbene spotove, radi reakcije, vlogove i popularne IRL (in real life) streamove. No jedna njegova strast posebno je osvojila srca publike: nogomet.

Speedova gotovo dječja opsesija Cristianom Ronaldom postala je neizostavan dio njegove online osobnosti. Njegovo često uzvikivanje legendarnog “SIUUU!” postalo je viralan fenomen i dio svakodnevnog jezika njegove mlade publike. Osim kroz ekran, Speed je strast prema nogometu prenio i u stvarni svijet – posjećivao je utakmice, bio na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. i redovito sudjeluje u sportskim događajima i humanitarnim nogometnim utakmicama.

Upravo je ta ljubav prema nogometu vjerojatno i razlog njegovog oduševljenja Hrvatskom – koja je posljednjih godina postala sinonim za nogometnu čaroliju i sportske uspjehe na svjetskoj sceni.

Bez sumnje, Speedov boravak ostat će zapamćen, kako njegovim obožavateljima, tako i mnogim Splićanima koji su tog dana mogli iz prve ruke osjetiti što znači biti dio globalne digitalne priče.