Pozvala ga na dejt, saznala da je gay, a sada izlazi s njegovim bratom

Ipak, studentica iz Iowe odlučila se za stari način - dala je dečku svoj broj, a on je to prihvatio.

Stvari ipak nisu išle kako je Jill zamislila, a njezina vizija srušila se kada joj je Derek poslao poruku gdje je objasnio da cijeni njezinu hrabrost i samopouzdanje da mu da svoj broj, ali on ne može izaći s njom jer je gay.



Nije sve tako strašno bilo za 18-godišnju studenticu. Derek je rekao kako ima identičnog brata blizanca, Scotta koji izlazi sa ženama i ponudio joj njegov broj i spoj s njim.

Čini se kako je to bila dobra ideja s obzirom a to da su Jill i Scott "kliknuli" odmah na prvom izlasku i odlučili su nastaviti druženje kada se vrate na koledž nakon praznika.



Tinejdžerica je svoju priču podijelila na Twitteru - objavila je Derekovu poruku.



"Jučer sam dala svoj broj zgodnom dečku u menzi... LMFAOOO.", napisala je uz fotografiju.





Foto: Jill/Twitter

Kasnije je objavila zajedničku fotografiju sa Scottom i napisala: "Novost: otišla sam na ručak s njegovim bratom. Zove se Scott. Nastavit ćemo druženje nakon praznika za Dan zahvalnosti."



Jill kaže da nije dobra u flertanju s dečkima, ali da se ohrabrila i odlučila na ovaj korak.

"Bio je u menzi, a ja ne znam baš prilaziti dečkima, pa sam samo buljila u njega."

"On i njegovi prijatelji su otišli i shvatila sam da sam propustila priliku. Otišla sam nekoliko minuta kasnije iz menze, a Derek je bio s prijateljima u predvorju. Tada sam pomislila da mi je to druga šansa, otišla sam do njega i rekla mu pred prijateljima da mi se svidio i pitala mogu li mu dati broj. Pomislila sam kako je najgora stvar koja se može dogoditi ta da me odbije."

Derek je rekao kako je primjetio da ga je gledala.

"Prišla mi je, ispričala se ako je buljenje bilo neugodno, ali da me gledala jer sam joj sladak i pitala je može li mi dati svoj broj. Predstavila se. Rekao sam da mi nije bilo neugodno, zahvalio se i upoznao.

Foto: Jill/Twitter

"Prvi plan bio mi je pretvarati se da sam Scott i dati joj njegov broj, ali samo sam uzeo broj i zahvalio se."

Mislio je da će Scott imati predrasude o nalaženju s nepoznatom curom, ali on je pristao.

"Pitao sam ga i totalno je bio za to. Otišli su na ručak i planiraju se i dalje viđati."

Kažu da je ovo moderna vrta bajke i da se nadaju da će uspjeti.