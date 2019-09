'Moj suprug se pijan dopisuje s muškarcima, a meni tvrdi kako ga ne privlače'

- Moj suprug pijan šalje poruke gay muškarcima. Kaže kako to radi kao šalu kad je pijan, ali meni nije smiješno - započela je svoju priču zbunjena supruga.

Sa svojim problemom obratila se Deidre, savjetnici portala The Sun koja svakodnevno pomaže brojnima s njihovim osobnim problemima.

Objasnila je kako je njoj ovo drugi, a njemu četvrti brak, a skupa su posljednjih 8 godina. Na početku je mislila kako je to sve šala dok na računu za mobitel nije ugledala da je skinuo Grindr. Ova aplikacija služi za upoznavanje homoseksualnih i biseksualnih osoba.

- Pitala sam ga sviđaju li mu se i muškarci, ali odmah mi je to negirao. Kaže da je to za njega sam šala kad je pijan. Tvrdi kako ne želi da prestanemo biti skupa, ali cijeli tjedan radi u drugom mjestu i to nam uvelike otežava - nastavila je.

Kazala je i kako vikendima dolazi kući gdje puno pije, a onda postane neugodan. Pokušala mu je objasniti kako mora smanjiti svoju konzumaciju, ali on je to odmah odbio rekavši da nema problem.

- Vidim zašto je ovo njemu četvrti brak. Većinu ljudi privlači isti spol. Razumijem zašto Vas ovo možda uzrujava, ali prvo se treba riješiti njegov problem s alkoholom. Objasnite mu da se zajednički vikendi moraju promijeniti ako želi da vaš brak potraje - odgovorila je iskusna Deidre.

Nadodala je i kako mu mora objasniti da će njihov brak doći kraju bude li ponovno neugodan.

Ljubavne savjete ne daje samo Deidre već i kumice s trešnjevačkog placa: