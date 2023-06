Poznatu Tiktokericu pozitivno iznenadili Hrvati: 'Upozorili su me da znaju biti islamofobični..'

Popularna tiktokerica Baraa Bolat posljednjih nekoliko dana boravi u Hrvatskoj. Na TikToku je objavila snimke s odmora, a u njima je ispričala da su Hrvati jako ljubazni.

"Mnogi su me upozorili da budem oprezna jer Hrvati nekad mogu biti islamofobični. No, to se nije dogodilo", poručila je Baraa u svom videu. U jednom od videa Baraa prolazi između štandova, te priča s ljudima, a mnogi su za njom i skrenuli pogled. Dvije žene su joj u prolazu čak i rekle da je predivna, a Baraa je oduševljeno zahvalila.

U naslovu videa na kojem Baraa razgovara s prodavačicom na štandu s kobasicama stoji: "Iskreno? Ovo su jedni od najljubaznijih ljudi koje sam upoznala."

Baraa je nedavno objavila i video iz Splita, opisujući događaj koji ju je iznenadio. "Ova Hrvatica mi je samo prišla i počela me snimati. Kao da sam neka atrakcija. Nismo mogle komunicirati, ali rekla sam joj da je lijepa, to je sve što znam reći na bosanskom", napisala je Baraa u opisu videa, na kojem se vidi nasmijana žena s mobitelom u rukama koja joj objašnjava da se nalazi u Splitu i usput je snima.

