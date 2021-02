Potresna ispovijest djevojke: Saznala je da joj je starija sestra zapravo majka!

Djevojka Karol Lu odlučila je javno podijeliti potresnu životnu priču. Snimila je nekoliko TikTok videa u kojima je otkrila da je djevojka za koju cijeli život misli da joj je starija sestra, zapravo njezina majka, dok su joj roditelji baka i djed.



U nekoliko videa koji su pogledani više od 3 milijuna puta, Lu je ispričala kako su cijelo njezino djetinjstvo roditelji jako puno radili, pa su je starija braća i sestra čuvali, ali najviše sestra kojoj je tada bilo 16 godina.



"Nikada nismo bili baš bogati, pa su mi roditelji rekli, kada sam s 13 godina rekla da želim profesionalnu kameru, da ću morati sama zaraditi za istu. Sestra je pitala svog tadašnjeg dečka može li mi dati posao na svojoj farmi. Neko vrijeme sam ondje radila, a onda me jedne noći nazvao njezin, tada već bivši dečko i rekao da će mi otkriti tajnu koja će promijeniti moj život za 180 stupnjeva. Čak i dok nije sam to izrekao, ja sam imala predosjećaj što će reći - moja starija sestra zapravo je moja majka", ispričala je.



Lu je objasnila kako je njezina obitelj u 90-ima živjela u Poljskoj, tada ekstremno konzervativnoj državi, pa su njezini baka i djed skrivali trudnoću svoje kćeri tinejdžerice kako bi je zaštitili od osuda društva. Kaže i kako je počela povezivati neke stvari iz djetinjstva koje su ukazivale na to da je ova priča istinita.



"Jednom smo u školi imali liječnički pregled, a vodila me prava mama, tada još uvijek za mene starija sestra. Na mojim dokumentima pisalo je moje ime, prezime i pod ime roditelja je bilo njezino. Kada sam je pitala zašto je to tako rekla je da je vjerojatno došlo do neke pogreške."



Karol je planirala skrivati od obitelji da zna istinu jer je htjela vidjeti do kada će je lagati, ali nakon samo nekoliko tjedana priznala je sestri, odnosno majci da sve zna. Iako je ta tema, kako kaže, još uvijek osjetljiva za obitelj, odlučili su krenuti dalje i ne dozvoliti da to utječe na njihov odnos, prenosi UNILAD.



Djevojka je vrlo brzo obrisala videozapise s mreže TikTok i više nigdje nisu dostupni, a razlog nije poznat.

