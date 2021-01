Postoje li godine kada je seks najbolji? Stručnjakinja ima odgovor

Alfred Kinsey, stručnjak za seks, prvi je krenuo s idejom da muškarci dosegnu svoj seksualni vrhunac u kasnoj tinejdžerskoj dobi, a žene u ranim 30-ima. U četrdesetim i pedesetim godinama Kinsey je pitao muškarce i žene koliko često doživljavaju orgazam i otkrio da muškarci u kasnim tinejdžerskim godinama imaju više orgazama od starijih muškaraca i da žene u ranim tridesetima imaju više orgazama od žena u tinejdžerskim godinama, kako piše Daily Mail.

Pretpostavio je da je to zato što se žene u starijoj dobi osjećaju ugodnije zbog seksa, odnosno manje ugađaju drugima nego prije, znaju više o tome što trebamo za orgazam i imaju samopouzdanja da to zatraže.

Za muškarce se pretpostavljalo da će doseći vrhunac u kasnoj tinejdžerskoj dobi, jer mogu dobiti erekciju u tren oka - i biti spremni ponovno krenuti u nekoliko minuta.

Orgazam nije povezan samo sa seksom, evo kada ga još možete doživjeti:

U obje ove pretpostavke ima istine, ali to ne znači da su one istinite. U stvarnosti ne postoji postavljeni seksualni vrhunac jer smo svi različiti. Kao i većina stvari u seksu, to nije jednostavna stvar.

Kinsey je izmjerio naš seksualni vrhunac brojem orgazama koje su sudionici prijavili. Je li to dobra mjera uživanja u seksu? Prema stručnjakinji za seks, Tracey Cox, nije.

- Odličan seks nije samo orgazam, neki od najboljih odnosa koje sam imala u životu nisu uključivali orgazam. Povezanost, intimnost, rizik, avantura, erotika, požuda, osjećaj želje, osjećaj uzbuđenosti. Sve su to faktori koje ljudi navode kada opisuju najbolji seks u svom životu - objasnila je Cox.

Seksualni vrhunac jednostavno je razdoblje u vašem životu kada u potpunosti uživate u seksu i osjećate se vrlo zadovoljno. To se može dogoditi u bilo kojoj fazi vašeg života.

Istina je da će neke žene imati najbolji seks u životu u ranim 20-ima, dok druge kažu da je seks nakon menopauze najbolji jer je manje usredotočen na penetraciju i više se temelji na predigri. Jedno istraživanje na 1000 žena pokazalo je da je 89 posto žena u dobi između 45 i 55 godina bilo u najboljoj seksualnoj fazi svog života.

Seksualni vrhunci puno više ovise o okolnostima nego o godinama. Nema sumnje da razina hormona značajno utječe na želju i naše uživanje u seksu. Jedan od razloga zašto se i naša rana dvadeseta godina često navodi kao ženin seksualni vrhunac je taj što tada imaju glavnu proizvodnju estrogena i testosterona. Menopauza se često smatra vremenom kada želja naglo opada.

Može se dogoditi više puta

Čak i ako ste već u životu ostvarili nekoliko seksualnih "vrhunaca", to ne znači da ne možete imati više. Novi seksualni partner gotovo uvijek sa sobom donosi mini seksualni maksimum dok uživate u tom poželjnom početku veze. Ali čak i ako ste s istim partnerom kojeg imate godinama, jednostavno izbacivanje iz zona udobnosti može imati izvanredne rezultate.

