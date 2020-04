Posteljina, ogrtači i papuče sadrže bezbroj bakterija, koliko ih često trebamo prati

Posteljinu možda perete redovito, ali koliko često se sjetite u pranje staviti i jastuk na kojem spavate ili ogrtač koji nosite 'samo' navečer? Nedavno istraživanje koje prenosi The Sun pokazalo je da neki ljudi peru jastuke jednom u pet godina, a takve loše navike mogu dovesti do ozbiljnih bolesti.



"Puno ljudi pati od kašlja i curenja nosa, a ne znaju da to uzrokuju grinje i bakterije iz posteljine", rekla je dr. Lisa Ackerley. "Ponekad ta mala stvorenja mogu uzrokovati astmu i kožne bolesti." Lisa je otkrila i koliko često treba prati predmete u kući koji su vezani za spavanje.



Jastuci - svakih šest mjeseci do godinu dana

Stanice mrtve kože i grinje se nakupljaju u njima, pa nije zdravo spavati na tome. Obavezno koristite i navlaku za jastuk koju perete redovito.



Prekrivač - dva puta godišnje

Po zimi koristimo deblje poplune, a ljeti se prekrivamo nečim laganijim, najčešće. Operite ih onda kada ih mijenjate, a najbolje bi bilo odnijeti ih u kemijsku čistionicu. Grinje iz prekrivača može uzrokovati razne alergije.



Madrac - svaki mjesec

Redovito treba usisavačem preći preko madraca i okrenuti na drugu stranu. Očistite i okvir od kreveta, također.

Što vaš dom govori o vama, saznajte u videu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ogrtači - jednom tjedno

Naravno, to sve ovisi i o tome koliko ih nosite i što nosite ispod njih. Ako nosite pidžamu koju obučete navečer nakon tuširanja, neće se toliko zaprljati. Ako ga, pak, nosite svaki dan onda bi ga trebali oprati svakog tjedna na 60°.



Papuče - jednom tjedno

Par udobnih, toplih papuča idealno je mjesto za razvijanje bakterija. Bilo bi idealno ako ih možete oprati u perilici rublja, a ako ne onda ih očistite dezinfekcijskim sredstvom koje će ubiti bakterije.



Zavjese na tušu - jednom tjedno

Bilo bi dobro da imate dvije zavjese kako bi svaki tjedan mogli jednu oprati da se ne stvori plijesan jer jednom kada se pojavi ne možete ju više skinuti. Redovito pranje je bitno.



Spužvica za pranje posuđa - svaki dan

Svakog dana ih treba dezinficirati i oprati, a možete ih staviti u perilicu suđa ili u perilicu rublja na barem 60°. Druga opcija je da ih prokuhate u vreloj vodi i dodate prašak za rublje. Bitno je, također, da se dobro osuše.



Ručnik - svaka 2 do 3 dana

S obzirom da se njime brišete nakon tuširanja pa je često vlažan plodno je tlo za razne bakterije, uključujući Ešerihiju. Mnogi ljudi se razbole od vlastitih ručnika, pa ih je potrebno prati svaka 2 do 3 dana na barem 60°.