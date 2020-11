'Poseksala sam se sa šefom i ostala trudna, a partner će sada sve saznati jer je imao vazektomiju'

- Bila sam tako glupa. Seksala sam se sa svojim šefom, što je u to vrijeme bilo sjajno, ali sam ostala trudna i moj partner će sada saznati da sam varala jer je on imao vazektomiju - napisala je jedna žena za The Sun.

Njezin partner ima 44 godine, a nedavno se razveo. Kad su se upoznali, bio je otvoren od samog početka o činjenici da je imao vazektomiju nakon što se njegova supruga uplašila trudnoće u srednjim godinama.

Ona ima 27 godina i htjela bi biti majka, ali znala je da mora prihvatiti da se to nikad neće dogoditi ako ostane s njim. Radi na benzinskoj pumpi, a njezin šef joj je postao iznimno privlačan, iako je u braku te ima sina.

Jedan dan na poslu, počeli su pričati o njezinoj situaciji. On ju je tješio kao prijatelj, ali ona ga je poljubila i na kraju su se i poseksali. Od tada se njezin šef preselio u novu tvrtku, a ona je saznala da je trudna.

Želi sakriti istinu od svog partnera, ali ne želi se odreći šanse da postane majka pa za savjet pita stručnjakinju.

- Vaš bivši šef vjerojatno neće napustiti ženu nakon jedne afere. Vjerojatno će poželjeti da se vaša trudnoća nije dogodila, ali ako nastavite, imat će zakonsku dužnost pomoći financijski uzdržavati svoje dijete, ali i moralno biti aktivno uključen kao tata. Je li vjerojatno da će to učiniti? Bi li vaš partner suosjećao s vašom čežnjom da imate obitelj i mogao prihvatiti dijete drugog muškarca?

Ako ne, morat ćete odlučiti što vam je važnije, imati vlastitu obitelj ili biti s partnerom. Jeste li spremni biti samohrana mama? Imate li dobru podršku? Potpuno razumijem kako se osjećate rastrgano, iako bi mogli pronaći partnera koji želi obitelj kao i vi. Puno toga morate uzeti u obzir - odgovorila joj je Deidre.

