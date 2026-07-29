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Ukrasne biljke

Zašto fuksija slabo cvjeta? Pet najčešćih razloga i jednostavna rješenja

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
29.07.2026.
u 15:30
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Tijekom razdoblja rasta i cvatnje preporučuje se redovita prihrana gnojivom za cvatuće biljke s manjim udjelom dušika, a većim udjelom fosfora i kalija jer previše dušika potiče rast lišća na račun cvjetova.

Zbog svojih prepoznatljivih visećih cvjetova i živopisnih boja, fuksija svoje mjesto vrlo često pronalazi u visećim teglama i na terasama diljem kontinentalne Hrvatske. Osim što balkonu ili terasi dodaje dozu šarenila, može cvjetati mjesecima i nije zahtjevna za održavanje ako joj od početka pružite odgovarajuće uvjete. Međutim, ako umjesto novih cvjetova razvija uglavnom lišće ili stvara znatno manje pupova nego inače, uzrok je najčešće jedna od nekoliko uobičajenih pogrešaka u njezi. Jedna od najčešćih je pogrešan položaj ili premalo svjetlosti. Fuksiji su potrebna najmanje dva sata izravnog sunca dnevno, optimalno u jutarnjim satima, dok joj tijekom najtoplijeg dijela dana više odgovara polusjena.

Osim pogrešnog položaja i premalo svjetlosti, slabija cvatnja često je posljedica pogrešnog izbora tegle. Ako korijen izlazi kroz drenažne otvore ili je potpuno ispunio posudu, biljka više nema dovoljno prostora za rast i stvaranje novih cvjetova. U tom slučaju potrebno ju je presaditi u nešto veću posudu sa svježim supstratom. Nedovoljno zalijevanje i dugotrajno isušivanje supstrata također mogu rezultirati odbacivanjem cvjetnih pupova. Supstrat bi trebao biti ravnomjerno vlažan, ali ne natopljen vodom. Tijekom razdoblja rasta i cvatnje preporučuje se redovita prihrana gnojivom za cvatuće biljke s manjim udjelom dušika, a većim udjelom fosfora i kalija jer previše dušika potiče rast lišća na račun cvjetova.

Važno je i redovito uklanjati ocvale cvjetove, postupak poznat kao deadheading. Ocvali cvjetovi uklanjaju se neposredno iznad prvog para zdravih listova, čime biljka ne troši energiju na stvaranje sjemena, nego je usmjerava na razvoj novih pupova i dulju cvatnju. Početkom sezone korisno je povremeno prikratiti vrhove mladih izdanaka kako bi se potaknulo grananje. Što biljka razvije više bočnih izdanaka, to će imati više mjesta za stvaranje novih cvjetova. Redovito zalijevanje, odgovarajuća prihrana, dovoljno svjetlosti i uklanjanje ocvalih cvjetova najvažniji su preduvjeti za raskošnu cvatnju tijekom cijele sezone.
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