Ponizili majku školarca jer nije imala dovoljno novca za skup učiteljev poklon

Školska godina je iza nas, a pred nama su planovi za uživanje na godišnjim odmorima prije pripreme za nove školske i poslovne avanture u rujnu. I dok su se mnoga djeca veselo pozdravila sa svojim prijateljima iz školskih klupa i učiteljima, jednoj majci je na kraju ove školske godine ostao gorak okus u ustima.

Naime, roditelji su odlučili učitelju pokloniti skup poklon kao zahvalu, no to je značilo da bi svaki roditelj trebao dati svoj doprinos u iznosu od 330 kuna. Jednoj majci je to bilo previše novca koji bi trebala izdvojiti te je uplatila onoliko koliko je mogla, 200 kn.

Njen potez ipak nije naišao na plodno tlo jer su se neke majke pobunile i rekle kako nije u redu da ona plati manje dok su svi ostali uplatili traženi novac. Majka koja je prikupljala novac rekla je "siromašnoj" majci da njena uplata nije dostatna te će joj vratiti uplaćeni novac. Naglasila je i kako nije u redu da učitelj pomisli kako su svi dali jednak doprinos za njegov poklon, a ona je uplatila manje.

Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Ogorčena i razočarana majka pojasnila je roditeljima da nije u mogućnosti izdvojiti traženi iznos jer je prevelik za njen budžet i svrhu prikupljanja novca. Ipak, reakcija drugih majki ju je pogodila stoga je nesretna žena odlučila upitati i druge roditelje na društvenoj mreži Netmums, za njihovo mišljenje, navodeći kako se osječa šokirano i poniženo te da se ovakve stvari u 21. stoljeću ne bi trebale događati.

Mnogi su joj odgovorili kako je zaista iznos za učiteljev poklon, koji je zatražen, prevelik.

"To je stvarno astronomski visk iznos za poklon. Nisam nikada čula da netko traži toliko novaca za tu namjenu. Ja bih uvijek rekla: dajte koliko možete, i 20 kuna će pomoći da skupimo neke novce za poklon za učitelja."

Druga je dala savjet za samostalni poklon...

"Učiteljima zaista treba skinuti kapu, no traženi iznos je preskup. Poklonite mu/njoj nešto što je vaše dijete samo izradilo za poklon ili što će samo dijete izabrati svom učitelju za poklon. "