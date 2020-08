Plesom oduševila Twitter: Mama je djevojčicu stavila na spavanje, no ona je odlučila zaplesati uz uspavanku

Chané Milner-Joseph (27) iz Londona svake noći ima istu rutinu - pušta uspavanku kćeri Chylu Rae. No, jedne noći Chané je ostala zadivljena kada je njezina 11-mjesečna kćer stajala u krevetiću i plesala, dok je uspavanka svirala. Chané je snimila neobično ponašanje malene djevojčice i objavila ga na Twitter profilu, gdje je video skupio više od 1,8 milijuna pregleda i 161 tisuću lajkova, prenosi Daily Mail.

Instead of sleeping to her lullaby she wants to dance to it 😂 pic.twitter.com/638HapVTpj