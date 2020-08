Majka 16-ero djece pokazala: Ovoliko rublja perem samo u jednom danu

Tiffany i Benji Nelson iz Amerike su ponosni roditelji 16-ero djece, u dobi od 23 godine do 11 mjeseci. Budući da ima toliko djece o kojima se brine, Tiffany je otkrila kako ubrzava pranje u kući, pokazujući koliko rublja se nakuplja nakon samo jednog dana. No za sve ima i pomagača - kćer LiLee (14), prenosi The Sun.

Ovo su njihova djeca:

Kenn - 23 godine

Kass - 21 godina

Bridger - 21 godina

JourNee - 21 godina

Trey - 19 godina

Jaine - 17 godina

LiLee - 14 godina

SaiDee - 13 godina

NayVee - 12 godina

Luke - 11 godina

PaisLee - 9 godina

DeLayNee - 8 godina

PresLee - 7 godina

ElleCee - 6 godina

Beckham - 5 godina

Ledgerc - 11 mjeseci

Foto: YouTube

Pogledajte video u kojem Tiffany objašnjava kako pere rublje svojoj obitelji:

Svako dijete dobiva posao za koji je zadužen godinu dana, a Tiffany kaže da im to pomaže da postanu "profesionalci" ii ne mora stalno učiti djecu kako da odrade posao. U videozapisu objavljenom na njihovom YouTube kanalu kaže:

- Ako moja djeca svaki dan nose jednu do dvije kombinacije i ostave ih neuredne, plus pidžamu, ovo je koliko rublja imamo samo za jedan dan. Ako ne perem rublje jedan tjedan, sve izmakne kontroli.

Foto: YouTube

Tiffany i LiLee zatim svu odjeću sortiraju u četiri grupe - ručnici, plavo i crno, crveno i rozo te bijelo. Odjeća se pere kada se cijela košara napuni istom bojom, a Tiffany otkriva da je to gotovo svakodnevno. Nakon pranja tisuće komada odjeće godišnje, Tiffany je pronašla način kako si olakšati cijeli proces.

- Za svaku veličinu odjeće, umjesto da pišem njihova imena ili imam košare s njihovim imenima, odredim određenu boju. Tako kada nasljeđuju odjeću neće imati tuđa imena na sebi. I znaju koja je boja za koji uzrast. Kada operem odjeću, samo ih rasporedim po bojama - otkriva.

Iako je njezin život ekstremno dinamičan, Tiffany objašnjava da nikad ne bi ništa promijenila.

- Uvijek nas pitaju jesu li to stvarno naša djeca. Sedam je bioloških, a devet posvojenih. Tako da su svi naši. Svakako volimo svako od naših 16-ero djece - kaže.

