PITANJE DANA Na Facebooku se razvila ogromna rasprava: Skidate li cipele kad dođete kod nekog u goste?

Jedno od onih pitanja koje može izazvati pravu raspravu – izuvate li se kada ulazite u tuđi dom? Za neke je to potpuno prirodan i neizostavan korak, dok drugi smatraju da to nije nužno. Bez obzira na običaje i pravila, postoji mnogo mišljenja o tome. U nekim kulturama, izuvanje obuće prije ulaska u kuću smatra se velikim znakom poštovanja prema domaćinu i njegovom prostoru. Ovaj običaj je čest i u mnogim obiteljima, jer pomaže u održavanju čistoće i higijene u kući. S druge strane, postoje i oni koji smatraju da se izuvanje može smatrati neprikladnim, ili da nije potrebno ako kuća nije iznimno čista ili ako je prijateljski odnos takav da nema striktnih pravila.

Na našem Facebooku postavili smo vam ovo pitanje i izazvali veliku raspravu - nekima je to nezamislivo, a neki ne bi mogli ući u nečiju kuću da se ne izuju. ‘Naravno da da, kako ja ne volim ulaziti s cipelama kod drugoga tako volim da se u cipelama ulazi kod mene,nitko nije našao ruke i leđa na cesti da čisti za drugima’, napisala je jedna korisnica.

‘Ne, niti tražim kada kod mene dolaze, a oni koji traže kod njih ni ne idem’, dodala je druga. ‘Uglavnom poznajem ljude kod kojih idem i koji dolaze kod mene pa već znam gdje se izuvam, a gdje ne. Nikada ne inzistiram na izuvanju, a i ja se ugodnije osjećam obuvena nego u čarapama ili tuđim papučama’, piše iduća.

‘Obavezno se izujem i također očekujem od svojih gostiju kojima to ne stvara nikakav problem jer i oni sami to koriste i to je sasvim normalno. Za one koji gunđaju za papuče koje su kao nošene od tko zna koga, one se inače peru ako niste znali… Neka pravila i higijena bi se trebala znati i poštivati’, dodaje još jedna.

‘Kod nas se podrazumijeva da se izuva oduvijek i gosti se izuvaju bez pitanja, isto tako i ja kad odem u goste izuvam se osim u slučaju kad odem negdje prvi put i tamo šetaju po kući obuveni onda ću i ja, neću sigurno sa svojim čarapama brisat njihove podove’, piše jedna korisnica.

‘U goste ne idem prljavih cipela, tako da ih ne skidam, osim ako mi domaćin ponudi nove papuče. Isto vrijedi i za moje goste’, glasni idući komentar. ‘Kod mene u kući, izuvanje obavezno’, odlučno će jedna korisnica.

‘Nije mi problem izut cipele. Problem mi je kad mi daju papuče u kojima je bilo hrpa nogu..to mi se gadi...onda sam iz poštovanja prema domaćinu bosa..i obično mi je hladno za noge i ne osjećam se ugodno’, priznaje iduća.

‘Nema većeg apsurda nego pozvati nekog npr. na Božić, očekivati da i svojim odijevanjem pokaže poštovanje, a onda ga izut. Apsurdno i nekulturno. Ako se netko ne može suzdržat od lizanja svog poda barem dok su mu gosti u domu - goste ne mora niti zvati. Nikad ne nudim svoje izuvanje, a ako inzistiraju izujem se taj put. Drugi put ću izbjeći da se dogodi’, kaže jedan.

A kako je kod vas? Izuvate li se uvijek ili imate svoj vlastiti stav o tome? Javite nam u anketi!