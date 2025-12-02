Nikako ne možete dobiti odgovor koji tražite od ChatGPT-a? Ovi trikovi ubrzat će proces

Postoje ljudi koji ne mogu živjeti bez ChatGPT-a, a s druge strane, ima i onih koji jednostavno ne mogu natjerati ovaj AI chatbot da funkcionira onako kako žele. Razlika obično leži u načinu postavljanja upita i strpljenju. Ako spadate u ovu drugu skupinu i želite poboljšati svoje vještine u postavljanju upita, pokušajte s ovih osam savjeta. Oni će vam pomoći ne samo pri korištenju OpenAI chatbot-a, nego i Googleovog Gemini-a, Microsoftovog Copilot-a, Perplexity-a i Anthropicovog Claude-a. Savjeti za postavljanje upita pri korištenju AI alata za generiranje slika slijede slične smjernice, ali postoje i dodatni faktori koje treba imati na umu. CNET također nudi savjete za korištenje video generatora poput Sora i Veo.

Prvo pravilo je biti specifičan i dati primjere. Ovaj pristup vrijedi za sve chatbote. Pružite što više konteksta unaprijed, razmislite o pet pitanja – tko, što, gdje, kada i zašto. Na primjer, ako želite da vam ChatGPT pomogne planirati božićni meni, reći ćete nešto poput: "Pomozi mi isplanirati božićni ručak za osmero prijatelja. Jedna osoba ne podnosi gluten. Želimo poslužiti predjela, glavno meso, priloge i desert." Za dodatni kontekst, možete priložiti i nekoliko poveznica na receptima ili opisati što ste već pripremali u prošlosti.

Drugi savjet je dodijeliti ChatGPT-u ulogu. Na primjer, možete reći: "Ponašaj se kao stručnjak za osobne financije. Trebam da pregledaš moj budžet i daš mi savjete gdje mogu uštedjeti. Pretvori moje troškove u grafikon kako bih vizualno vidio mjeseca kada sam trošio više." Treći savjet je zatražiti od njega da bude "đavolji advokat", odnosno da ne bude takav da se samo slaže s vama, već vas izazove i potakne na razmišljanje.

Četvrti savjet je postavljati jedno po jedno pitanje. Umjesto da odjednom postavite puno pitanja, pružite osnovne informacije, a zatim pitajte jedno po jedno pitanje. Razmislite o tome kao o vođenju razgovora s prijateljem. Peti savjet uključuje korištenje riječi okidače. To znači da možete tražiti od njega da razmišlja duboko, bude temeljit ili da dva puta provjeri svoj rad.

Šesti savjet je da pitajte odakle je dobio svoje odgovore. Ako AI iznosi podatke ili donosi zaključke, zamolite ga da objasni izvor tih informacija. Sedmi savjet je koristiti web preglednik. Ako vam ChatGPT koristi informacije iz prošlih razgovora, a želite da razmišlja neovisno, odjavite se i koristite ga u anonimnom prozoru. Osmi savjet je koristiti OpenAI-ov Prompt Optimizer. Ovaj alat može preoblikovati vaš upit u skladu s najboljim praksama za ChatGPT, čime ćete ubrzati proces.